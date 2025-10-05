Zootropolis 2, i registi svelano il personaggio più importante del sequel
I registi di Zootropolis affrontano l'impatto dei nuovi personaggi sulla trama, rivelando qual è il più importante di tutti.
Dopo il successo del primo capitolo d’animazione, Zootropolis è di ritorno al cinema con un sequel particolarmente atteso e che, a detta dei registi, si focalizzerà su un personaggio in particolare. E no, non si tratta dei due protagonisti già incontrati in precedenza. A detta dei registi Jared Bush e Byron Howard, il sequel ha dovuto affrontare temi sociali più ardui, così come anche archi narrativi più complicati che hanno rappresentato una vera e propria sfida, anche per i personaggi.
Zootropolis 2, i registi riflettono sul personaggio più importante del sequel e perché è fondamentale
Quando Zootropolis tornerà sul grande schermo, introdurrà nuovi personaggi che popolano la città animata: uccelli, rettili, anfibi e anche altri animali marini affiancheranno i mammiferi e, a detta dei registi, questo aspetto ha rappresentato una grande sfida. Per scovare una storia valida, hanno dovuto prima identificare quale personaggio avrebbero voluto in risalto, sia tematicamente che narrativamente. E non è toccato né al coniglio Judy Hopps né alla volpe Nick Wilde. Il personaggio chiave di Zootropolis 2 è Gary De’Snake, la cui voce originale nel cast è quella di Ke Huy Quan. Ai microfoni di ComicBook, i registi hanno spiegato perché questo personaggio è così importate per il sequel: “Sapete, una delle cose che amiamo dei nostri animatori e dei nostri designer è che [progettare un personaggio serpente come "Gary De'Snake"] è una sfida enorme, perché non ha braccia, non ha gambe, tutto ciò che può fare è esprimersi con le forme del suo corpo e persino con il modo in cui si muove nel mondo. E se lo guardate, è in realtà un personaggio splendidamente disegnato, ogni scala, i colori e il modo in cui tutto funziona insieme è incredibile”, ha precisato Howard.
Gary è il primo serpente ad entrare in città da anni e sarà il cuore pulsante di Zootropolis 2, che vedrà Judy e Nick coinvolti in una cospirazione. “Nel trovare il fulcro della storia, Key [Huy Quan], la voce di Gary, e Gary stesso come nucleo emotivo del film, si sono imposti in modo davvero significativo. Ad esempio, non appena abbiamo trovato Gary e le emozioni che si celano dietro la sua famiglia e ciò che cerca, questo ci ha davvero fornito il punto di ancoraggio per l'intero film. E quindi Gary non solo doveva essere ben animato come un serpente e davvero accattivante, ma doveva anche in un certo senso reggere una parte importante della storia. Lui è una parte fondamentale di tutto questo. L'animatore è una parte fondamentale di tutto questo”, ha concluso il regista. Non manca poi molto al debutto di Zootropolis 2, la cui data d’uscita è stata fissata per il 26 novembre 2025.