TGCom24
Home | Cinema | News | Zootropolis 2, i registi svelano il personaggio più importante del sequel
Schede di riferimento
Zootropolis 2
Anno: 2025
Zootropolis 2
News Cinema

Zootropolis 2, i registi svelano il personaggio più importante del sequel

Cristina Migliaccio

I registi di Zootropolis affrontano l'impatto dei nuovi personaggi sulla trama, rivelando qual è il più importante di tutti.

Zootropolis 2, i registi svelano il personaggio più importante del sequel

Dopo il successo del primo capitolo d’animazione, Zootropolis è di ritorno al cinema con un sequel particolarmente atteso e che, a detta dei registi, si focalizzerà su un personaggio in particolare. E no, non si tratta dei due protagonisti già incontrati in precedenza. A detta dei registi Jared Bush e Byron Howard, il sequel ha dovuto affrontare temi sociali più ardui, così come anche archi narrativi più complicati che hanno rappresentato una vera e propria sfida, anche per i personaggi.

Zootropolis 2, i registi riflettono sul personaggio più importante del sequel e perché è fondamentale

Quando Zootropolis tornerà sul grande schermo, introdurrà nuovi personaggi che popolano la città animata: uccelli, rettili, anfibi e anche altri animali marini affiancheranno i mammiferi e, a detta dei registi, questo aspetto ha rappresentato una grande sfida. Per scovare una storia valida, hanno dovuto prima identificare quale personaggio avrebbero voluto in risalto, sia tematicamente che narrativamente. E non è toccato né al coniglio Judy Hopps né alla volpe Nick Wilde. Il personaggio chiave di Zootropolis 2 è Gary De’Snake, la cui voce originale nel cast è quella di Ke Huy Quan. Ai microfoni di ComicBook, i registi hanno spiegato perché questo personaggio è così importate per il sequel: “Sapete, una delle cose che amiamo dei nostri animatori e dei nostri designer è che [progettare un personaggio serpente come "Gary De'Snake"] è una sfida enorme, perché non ha braccia, non ha gambe, tutto ciò che può fare è esprimersi con le forme del suo corpo e persino con il modo in cui si muove nel mondo. E se lo guardate, è in realtà un personaggio splendidamente disegnato, ogni scala, i colori e il modo in cui tutto funziona insieme è incredibile”, ha precisato Howard.

Gary è il primo serpente ad entrare in città da anni e sarà il cuore pulsante di Zootropolis 2, che vedrà Judy e Nick coinvolti in una cospirazione. “Nel trovare il fulcro della storia, Key [Huy Quan], la voce di Gary, e Gary stesso come nucleo emotivo del film, si sono imposti in modo davvero significativo. Ad esempio, non appena abbiamo trovato Gary e le emozioni che si celano dietro la sua famiglia e ciò che cerca, questo ci ha davvero fornito il punto di ancoraggio per l'intero film. E quindi Gary non solo doveva essere ben animato come un serpente e davvero accattivante, ma doveva anche in un certo senso reggere una parte importante della storia. Lui è una parte fondamentale di tutto questo. L'animatore è una parte fondamentale di tutto questo”, ha concluso il regista. Non manca poi molto al debutto di Zootropolis 2, la cui data d’uscita è stata fissata per il 26 novembre 2025.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Zootropolis 2
Anno: 2025
Zootropolis 2
Cristina Migliaccio
  • Giornalista pubblicista
  • Netflix dipendente
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Star Wars, i fan sono convinti che Amy Adams interpreterà Mara Jade
news Cinema Star Wars, i fan sono convinti che Amy Adams interpreterà Mara Jade
Stasera in TV: Film da vedere Domenica 5 Ottobre, in prima serata
news Cinema Stasera in TV: Film da vedere Domenica 5 Ottobre, in prima serata
Springsteen - Liberami dal nulla, Jeremy Allen White si pente di non aver consultato Timothée Chalamet e Austin Butler
news Cinema Springsteen - Liberami dal nulla, Jeremy Allen White si pente di non aver consultato Timothée Chalamet e Austin Butler
Kiss Of The Spider Woman, Jennifer Lopez rivela la più grande difficoltà sul set
news Cinema Kiss Of The Spider Woman, Jennifer Lopez rivela la più grande difficoltà sul set
Tron: Ares, Jared Leto, Jodie Turner-Smith e il regista: "Per un'IA al servizio dell'essere umano", la nostra videointervista
intervista Cinema Tron: Ares, Jared Leto, Jodie Turner-Smith e il regista: "Per un'IA al servizio dell'essere umano", la nostra videointervista
Il destino di un cavaliere, Paul Bettany rivela il motivo per cui non ha più guardato il suo film
news Cinema Il destino di un cavaliere, Paul Bettany rivela il motivo per cui non ha più guardato il suo film
Romics 35, Ritorno al Futuro, Top Gun, ParaNorman, Frankenstein Junior di nuovo al cinema
news Cinema Romics 35, Ritorno al Futuro, Top Gun, ParaNorman, Frankenstein Junior di nuovo al cinema
3 thriller che ti terranno incollato allo schermo
news Cinema 3 thriller che ti terranno incollato allo schermo
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Uncharted
Cuori ribelli
Mandrake
Wedding Every Weekend
Exodus - Dei e Re
Vermin
2 Single a Nozze
Terapia d'urto
Una Notte da Dottore
Il Colore della libertà
I Delitti del BarLume - Gatte da Pelare
Film stasera in TV