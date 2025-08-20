Zoolander, Ben Stiller spunta a sorpresa alla proiezione speciale (e prende in giro il sequel flop)

News Cinema

Ben Stiller ha fatto un'apparizione a sorpresa alla proiezione di Zoolander, scatenando l'entusiasmo dei presenti. L'attore ha introdotto la commedia cult (interpretando Derek) e preso in giro il disastroso sequel del 2016.

Ben Stiller, o meglio, Derek Zoolander, ha partecipato a sorpresa alla proiezione a Los Angeles dell'esilarante commedia del 2001, in cui ha recitato accanto alla moglie Christine Taylor, a Owen Wilson e Will Ferrell. Sabato 16 agosto, Stiller è salito sul palco per presentare Zoolander all'Hollywood Forever Cemetery di Los Angeles. L'attore, sceneggiatore e regista non era vestito come l'iconico modello 'bello bello in modo assurdo', ma ha accolto i fan all'evento parlando con l'inconfondibile accento del suo personaggio, come si vede nel video condiviso sui social da The Hollywood Reporter .

"Ciao, grazie a tutti per essere venuti - ha esordito Ben Stiller nei panni di Zoolander, ricreando la famosa smorfia del personaggio - Vorrei ringraziare tutto il personale di Cinespia per aver avuto il coraggio di organizzare la prima proiezione in assoluto per il nono anniversario di Zoolander 2!"

"Cosa? Zoolander 1? Okay, fantastico - ha continuato, tra le risate del pubblico - Beh, spero che vi piaccia davvero e che non vi facciate spaventare da tutti quei morti disgustosi e inquietanti sotto di voi. Rilassatevi e divertitevi."

Zoolander è stato il terzo film da regista di Ben Stiller dopo Giovani carini e disoccupati del 1994 e Il Rompiscatole del 1996. Il film, una satira dell'industria della moda, vede il top-model Derek Zoolander finire nella tela del malvagio magnate Jacobim Mugatu (Will Ferrell). Quest'ultimo manipola la mente di Derek per convincerlo ad assassinare il primo ministro della Malesia. Allo stesso tempo, il modello si unisce al suo rivale Hansel McDonald (Owen Wilson) e si innamora di una giornalista di nome Matilda Jeffries (Christine Taylor, che Stiller sposò l'anno prima dell'uscita di Zoolander).

Zoolander 2: un flop 'traumatico' per Ben Stiller

Zoolander è stato accolto positivamente dalla critica e dal pubblico, ma il sequel, Zoolander n. 2, è stato un flop clamoroso, che ha lasciato a lungo Stiller scottato e sorpreso. Ma il divo ha deciso di sdrammatizzare, accennandovi in modo scherzoso durante la sua apparizione a sorpresa sul palco.

<a href="https://www.comingsoon.it/film/zoolander-2/49132/video/?vid=22450" title="Zoolander 2: Trailer ufficiale in italiano - HD">Zoolander 2: Trailer ufficiale in italiano - HD</a>

"È difficile pensare che fosse così brutto, che alla gente non sia piaciuto così tanto. Ma forse mi sbaglio - ha dichiarato l'attore nel 2024, ospite di un episodio di Hot Ones - è stato più frainteso o trattato ingiustamente dalla critica. Mi ha davvero spaventato perché pensavo: 'Non mi sono accorto che fosse così brutto?'. Ciò che mi ha spaventato di più è stato il fatto di aver sbagliato in ciò che ritengo divertente, il mettere in discussione se stessi… in Zoolander 2, mi ha decisamente colto di sorpresa. E mi ha influenzato per molto tempo".

Ben Stiller ha fatto riferimento a Zoolander anche sul red carpet degli Oscar 2025, quando ha mostrato il famoso broncio "Blue Steel" alla telecamera di E!. Di recente, la star di Una Notte al Museo è apparsa in Un Tipo Imprevedibile 2 con Adam Sandler. A ottobre uscirà un documentario sui suoi genitori, Jerry Stiller e Anne Meara, ed è anche impegnato con le riprese dell'atteso sequel Ti presento i miei 4: Focker In-Law, in arrivo nel 2026.