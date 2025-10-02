Zombie in Australia: ecco a voi il teaser trailer di We Bury the Dead

News Cinema

La Daisy Ridley di Star Wars è la protagonista di uno zombie movie australiano di cui si sta parlando molto, e molto bene. Ecco teaser trailer e trama di We Bury the Dead.

Presentato con ottimo successo di pubblico e critica in diversi festival internazionali, tra i quali anche il South by Southwest (SXSW) di Austin, We Bury the Dead è uno zombie movie post-apocalittico che è stato scritto e diretto dal registra australiano Zak Hilditch, e che conta sulla presenza di Daisy Ridley (la Rey di Star Wars, ma ovviamente non solo) come protagonista. Negli USA debutterà il 2 gennaio, e di seguito trovate il suo primo teaser trailer. Oltre alla Ridley, nel cast del film ci sono anche Brenton Thwaites (Titans), Mark Coles Smith (Mystery Road: Origin), Matt Whelan (Narcos), Chloe Hurst (Andi Mack) e Kym Jackson (Eat Brains Love).

We Bury the Dead racconta di un esperimento militare statunitense effettuato in Tasmania e terminato con esiti catastrofici e causando migliaia di morti. Daisy Ridley interpreta Ava, una donna che si unisce a un gruppo di persone incaricate di identificare tutte le vittime e che è alla ricerca di suo marito nella parte meridionale dell'isola. Ma man mano che si spinge verso sud, attraversando paesaggi devastati, Ava si renderà conto che molte delle vittime di quel disastro iniziano a tornare in vita.

Qui di seguito il primo teaser trailer di We Bury the Dead.



