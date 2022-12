You People: Jonah Hill vuole sposare la figlia di Eddie Murphy nel primo trailer della commedia Netflix

News Cinema

Arriverà su Netflix a gennaio la commedia You People, con Eddie Murphy e Jonah Hill, che l'ha co-sceneggiata, basata liberamente sul celebre Indovina chi viene a cena. Ecco il teaser trailer.

Nel primo teaser trailer di You People, la commedia sulle differenze e i pregiudizi culturali che alcuni descivono come una variante moderna e comica di Indovina chi viene a cena, Jonah Hill cerca di convincere i genitori della sua futura sposa di essere il marito ideale per lei. A scrivere il film, che arriverà su Netflix il prossimo gennaio, è stato proprio l'attore assieme alla regista Kenya Barris. Il futuro suocero è il grande Eddie Murphy e ad accompagnarli c'è un cast davvero notevole.

You People: Un cast stellare per la commedia Netflix

A dirigere You People è Kenya Barris, sceneggiatrice di film di successo e showrunner della serie black-ish, al suo debutto cinematografico. Nell'assaggio del film che ci offre Netflix vediamo solo una scena con tre dei protagonisti (Hill, Long e Murphy), ma nella storia appaiono molti altri personaggi, interpretati da attori molto noti. Il cast completo è composto da Jonah Hill, Eddie Murphy, Lauren London, Julia Louis-Dreyfus, David Duchovny, Nia Long, Sam Jay, Elliott Gould, Travis Bennett, Molly Gordon, Rhea Perlman, Deon Cole, Andrea Savage, Mike Epps, Emily Arlook, Alani La La Anthony e Brian Greenberg. Per Jonah Hill è il primo ruolo da protagonista dai tempi della serie Maniac, mentre Murphy di recente ha interpretato Coming 2 America - Il principe cerca figlio, uscito su Prime Video, e ha offerto una performance straordinaria in Dolemite Is My Name. Le premesse sono ottime e ci sarà sicuramente occasione di ridere, imbarazzarsi e riflettere di fronte a una storia che scherza con temi purtroppo mai davvero superati.