Yannick - La rivincita dello spettatore: ecco il trailer italiano ufficiale del film di Quentin Dupieux

News Cinema

In attesa del Daaaaaalì! visto a Venezia, I Wonder porta al cinema dal 18 gennaio questo nuovo film del geniale e originalissimo regista francese, che questa volta racconta la storia di uno spettatore che, a teatro, di ribella alla mortalmente noiosa piece cui sta assistendo.

Quentin Dupieux è un regista che, oramai, non dovrebbe avere bisogno di presentazioni. Non dovrebbe esserci bisogno che il suo pseudonimo quando lavora nel mondo della musica è Mr. Oizo, e che nella sua filmografia ha messo insieme film diventati dei cult praticamente istantanei grazie alla loro oltraggiosa originalità come Rubber, storia di uno pneumatico assassino, o il successivo Wrong, o titoli più recenti come Mandibules e Doppia pelle.

Instancabile e pieno di idee, Dupieux ha presentato di recente due diversi film in grandi festival internazionali: uno è l'esilatante Daaaaaalì! visto allo scorso Festival di Venezia, geniale esperimento surrealista che racconta la vita e il carattere del genio del surrealismo pittorico, Salvador Dalì; l'altro è Yannick - La rivincita dello spettatore, presentato in prima mondiale a Locarno in estate (dove ha ricevuto il Premio Europa Cinemas Label come Miglior film europeo) e nel programma del Torino Film Festival in anteprima italiana.

Yannick, che è stato scritto, diretto e montato da Dupieux, viene così presentato dal suo autore: “Il 99% dei film è noioso. Questo non lo è”.

Ecco la trama ufficiale del film:

In un teatrino di periferia, tre attori mettono in scena una maldestra tragicommedia degli equivoci. Finché Yannick si alza dalla sua poltrona e interrompe lo spettacolo. Non è disposto a subire ancora questa tortura, adesso le cose si faranno a modo suo. A costo di prendere in ostaggio l’intera platea…Dal folle genio di Quentin Dupieux (Due uomini e una mosca, Incredibile ma vero), una storia di quotidiana ribellione appassionante quanto divertente, un gioco delizioso capace di sorprendere e arrivare a profondità umane inaspettate.