X-Men si gira a ottobre, Harris Dickinson e Sadie Sink avvicinati per Ciclope e Jean Grey?

Sembra quasi certo che uno dei due film Marvel Studios previsti per il 2027, ancora senza titolo, sia il reboot degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe: c'è una data d'inizio riprese. Si fanno anche alcuni nomi per gli interpreti, senza alcuna certezza.

Ci sono ormai pochi dubbi: il reboot degli X-Men a cura dei Marvel Studios sarà uno dei due film programmati in sala nel 2027 per il Marvel Cinematic Universe. Sul sito Production List della Film & Television Industrial Alliance è comparsa una scheda del progetto, con una data d'inizio delle riprese collocata nell'ottobre 2025. Tra riprese, post-produzione e campagna di marketing, le tempistiche sono quelle: potrebbe addirittura occupare lo slot di luglio, prima di novembre, ma si attendono notizie ufficiali. World of Reel porta alla nostra attenzione anche voci riguardanti il casting. Leggi anche Fantastici 4, quando finiscono le riprese: Kevin Feige aggiorna sul film e parla del futuro degli X-Men

X-Men: le riprese del nuovo film a ottobre? C'è una prova... e si vocifera degli interpreti