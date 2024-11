Fantastici 4, quando finiscono le riprese: Kevin Feige aggiorna sul film e parla del futuro degli X-Men

News Cinema

Ospite del Disney APAC Content Showcase, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha aggiornato sullo stato di lavorazione di Fantastici 4, si è detto entusiasta di Thunderbolts* e ha spiegato come gli X-Men entreranno progressivamente nel MCU.

Ospite del Disney APAC Content Showcase a Singapore, Kevin Feige si è collegato in remoto per commentare le imminenti uscite del Marvel Cinematic Universe sul grande schermo, aggiornandoci sullo stato dei lavori per Fantastici 4, ma non facendosi mancare nemmeno parole calorose per Thunderbolts* e il futuro degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe, un argomento che accalora molto i fan marveliani...

Le riprese dei Fantastici 4 stanno per finire ma occhio agli X-Men un po' ovunque: parola di Kevin Feige