X-Men, Jake Schreier rompe il silenzio sul reboot e affronta il suo potenziale coinvolgimento

Jake Schreier sarebbe in trattative per il reboot degli X-Men? Ad affrontare la questione di recente è stato proprio il regista di Thunderbolts*.

Da tempo si vocifera che Jake Schreier, regista di Thunderbolts*, tornerà a lavorare nel Marvel Cinematic Universe per occuparsi del reboot degli X-Men e quell’indiscrezione di recente è tornata a ruggire sul web, suggerendo che il regista fosse in trattative per il ruolo. A distanza di qualche giorno, Jake Schreier ha affrontato di petto l’indiscrezione. Ecco cosa ha dichiarato.

X-Men, Jake Schreier rompe il silenzio sul reboot Marvel

Dopo aver guidato i Thunderbolts* verso la gloria rendendoli i Nuovi Avengers alla fine del film, Jake Schreier potrebbe proseguire nel MCU occupandosi di una nuova era degli X-Men. Mentre sul web si rincorrono voci di corridoio ed ipotesi sui prossimi interpreti, altre voci avrebbero puntato tutto sul nuovo regista. Presente al Mediterrane Film Festival di Malta, a Jake Schreier è stato chiesto del possibile ruolo tra gli X-Men. Ai microfoni di Collider, ha risposto così:

Anche se fossi confermato per quel film, non credo che mi sarebbe permesso rispondere a questa domanda. Credo che quello che direi è che tutto parte sempre dal personaggio, dal lavorare con grandi autori e collaboratori, e certamente dal pensare a come fare qualcosa di diverso con ogni progetto che si intraprende. Questo è tutto quello che posso dire.

Difficilmente i talenti Marvel confermerebbero qualcosa che gli Studios stanno ancora custodendo come un potenziale segreto, per cui non sorprende la risposta criptica di Jake Schreier. Tuttavia è apprezzabile il suggerimento dato, qualora le trattative andassero a buon fine. La sua intenzione sarebbe quella di partire da zero, concentrandosi su ciò che ha reso gli X-Men così avvincenti sin da principio. La sua non è quindi una conferma ma neppure una smentita categorica.