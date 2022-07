Woody Allen annuncia il suo prossimo (e forse ultimo) film

News Cinema

Sarà girato in Francia, con attori francesi, a settembre. Alleniani di tutto il mondo uniamoci e prepariamoci ad attendere con gioia quello che sarà il 50esimo film dal regista di questo inimitabile genio.

Eravamo preoccupati. Tanto. I discorsi emersi di recente, lo sconforto, la disillusione, ci avevano messo in allarme. Ma per fortuna, parzialmente anticipato dalla chiacchiera fatta su Instagram (!) con Alec Baldwin, uno dei pochi che non ha ceduto all'idiozia del momento e non l'ha rinnegato, ecco che Woody Allen ha annunciato quello che sarà il suo prossimo film da regista. Il cinquantesimo della sua straordinaria carriera, nonché forse, ahinoi, l'ultimo.

Parlando col giornale francese "Le Journal de Dimanche", Allen ha annunciato che inizierà a settembre, in Francia, a Parigi, le riprese di questo suo 50° film, che ha trovato fondi statunitensi ma verrà girato interamente in Francia, con attori francesi e in francese. Su chi siano questi attori, Allen è rimasto abbottonato.

Secondo quanto dichiarato da Allen, quello che girerà è un film che è stato rimandato per due anni a causa del COVID, e la storia è stata da lui descritta come "sulla falsariga di quella di Match Point: una sorta di thriller amoroso e velenoso".

Non vediamo l'ora.

Nella stessa intervista, Allen ha dichiarato di comprendere le persone che stanno preferendo "la comodità del loro divano" alle sale cinematografiche: "Possiamo forse biasimarli?", ha detto. "Possiamo resistere, ma a un certo punto non saremo più in grado di combattere. E quando questo avverrà, scriverò per il teatro". Con riferimento al fatto che sia stato per lui più difficile, di recente, trovare finanziamenti statunitensi, Allen ha commentato dicendo: "Sono un autore e nessuno potrà mai impedirmi di scrivere, e quindi di lavorare. È questa la garanzia della mia libertà e della mia indipendenza".

E qui ci si augura che, anche se questo si rivelerà davvero l'ultimo film da regista di Woody Allen, che la sua scrittura continui a benedirci dai palcoscenici, dalle pagine dei libri o da ovunque possa arrivare a rendere la nostra vita più ricca e migliore.