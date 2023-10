Wonka, Timothée Chalamet e Hugh Grant protagonisti del nuovo trailer del film

News Cinema

Nel nuovo trailer in italiano di Wonka diffuso da Warner Bros. diamo uno sguardo all'Umpa Lumpa di Hugh Grant e al protagonista interpretato da Timothée Chalamet. Il film sarà nei cinema italiani dal 14 dicembre 2023.

A partire dal 14 dicembre arriverà nelle sale Wonka, l'atteso prequel della storia narrata in La Fabbrica di Cioccolato di Roald Dahl. Con protagonista Timothée Chalamet nel ruolo del geniale inventore e cioccolataio, la pellicola è scritta e diretta da Paul King e nel nuovo trailer diffuso da Warner Bros. mostra le meravigliose invenzioni di Wonka e il primo incontro con l'Umpa Lumpa interpretato da Hugh Grant.

Paul King, già regista dei film di Paddington, scrive (insieme a Simon Farnaby) e dirige Wonka, il colorato film sulla storia di Willy Wonka, prima che diventasse il proprietario della più nota fabbrica di cioccolato al mondo.

In questa spettacolare avventura, Willy Wonka è un giovane pieno di idee e determinato a cambiare il mondo con le sue straordinarie avventure, per dimostrare che tutte le cose migliori nella vita iniziano con un sogno. Peccato che, come mostra il trailer, Willy Wonka sarà ostacolato da chi, invece, ritiene che i sogni debbano appartenere solo a poche privilegiate persone e pur di impedire al giovane inventore di modificare lo status quo sarà disposto a tutto. Per fortuna, Willy può contare sull'aiuto di alcuni fedeli alleati, come il buffo Umpa Lumpa (Hugh Grant), catturato con un dei suoi marchingegni, e altri personaggi che, come lui, non possono fare a meno della magia dei sogni.



Dopo Gene Wilder e Johnny Depp, tocca a Timothée Chalamet portare sul grande schermo il noto inventore nato dalla penna di Roald Dahl. Nel cast del film sono presenti Olivia Colman, Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Paterson Joseph, Jim Carter, Keegan Michael Key, Matt Lucas, Simon Farnaby, Natasha Rothwell, Tom Davis, Kobna Holdbrook- Smith e Rakhlee Thakrar.

I produttori esecutivi del film sono Michael Siegel, Cate Adams, Rosie Alison e Tim Wellspring. Il team creativo di King che ha lavorato dietro le quinte include il direttore della fotografia Chung-Hoon Chung ("Ultima notte a Soho", "Mademoiselle"), lo scenografo candidato all'Oscar® Nathan Crowley ("Tenet", "Dunkirk"), il montatore Mark Everson (i film di "Paddington"), la costumista premio Oscar® Lindy Hemming (i film di "Paddington", "Topsy-Turvy - Sottosopra"), e il compositore Joby Talbot (i film di "Sing"). Neil Hannon della band The Divine Comedy è l’autore delle canzoni originali per il film.