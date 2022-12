Wonka - Olivia Colman è pronta a scommettere: "Amerete la performance di Timothée Chalamet"

News Cinema

Olivia Colman, nel cast del musical Wonka accanto al protagonista Timothée Chalamet, è assolutamente certa dell'affetto che il film riscuoterà presso il pubblico.

Wonka è fra i progetti più attesi e bizzarri della prossima stagione cinematografica. Tratto dai romanzi su Willy Wonka di Roald Dahl, è il terzo adattamento cinematografico delle avventure del proprietario della fabbrica di cioccolato - dopo la versione del 1971 con Gene Wilder e quella del 2005 con Johnny Depp - e il primo a raccontare le origini della straordinaria carriera di Wonka. A vestire i panni del protagonista è il giovane Timothée Chalamet, affiancato da un cast all star: Olivia Colman, Jim Carter, Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Tom Davis, Simon Farnaby, Rich Fulcher, Kobna Holdbrook-Smith, Mathew Baynton, Paterson Joseph, Keegan-Michael Key, Calah Lane, Matt Lucas, Colin O’Brien, Natasha Rothwell, Rakhee Thakrar ed Ellie White. Ed è stata proprio la co-protagonista principale della pellicola, Olivia Colman, a fornire i primi dettagli sulla performance di Timothée Chalamet.

Wonka - Olivia Colman è assolutamente certa del successo del film

Olivia Colman è attualmente impegnata con la promozione del suo ultimo progetto, Empire of Light di Sam Mendes - al cinema dal 9 dicembre negli Stati Uniti e dal 23 febbraio 2023 in Italia. Durante un'intervista sul red carpet dell'anteprima di Los Angeles, l'attrice ha colto l'occasione per parlare del suo prossimo progetto e delle sensazioni che la "straordinaria" interpretazione di Timothée Chalamet ha suscitato in lei:

Sono sicura che il pubblico amerà la performance dl Timothée Chalamet. Sta facendo qualcosa di differente, è uno spettacolo, è così bello sul grande schermo. È magico.

Con "sta facendo qualcosa di differente" l'attrice si riferisce sicuramente all'originalità della versione di Wonka data dalla giovane star, ma anche alle profonde differenze esistenti tra la versione diretta da Paul King (Paddington e sequel) e le altre due trasposizioni cinematografiche. Wonka non sarà infatti solamente un prequel, ma racconterà le origini del personaggio sotto forma di musical, come si evince anche dalla sinossi ufficiale:

Wonka è un’esplorazione dei mitici e vividi inizi del giovane inventore dall’incredibile immaginazione prima che diventi famoso in tutto il mondo come il Mozart del cioccolato.

La pellicola - inizialmente prevista per marzo 2023 - è attesa al cinema per dicembre 2023, distribuita da Warner Bros.Timothée Chalamet è invece attualmente in sala con Bones and All di Luca Guadagnino. Fra i suoi prossimi progetti, Dune: Parte II e Going Electric, biopic su Bob Dylan le cui riprese sono state interrotte a causa della pandemia.