Daniel Radcliffe nuovo Wolverine? il commento dell'attore

In questi giorni non si parla che di un passaggio di testimone: da Hugh Jackman a Daniel Radcliffe. L'eredità sarebbe il ruolo di Wolverine in un nuovo film degli X-Men targato Marvel Studios. Ma cosa ne pensa l'attore inglese?

Daniel Radcliffe potrebbe davvero essere il nuovo Wolverine? Se ce lo chiediamo e ve lo chiediamo è perché da qualche giorno sui social non si parla d’altro, e sono tanti a volere l’attore reso famoso dalla saga di Harry Potter prendere il posto di Hugh Jackman.

Come sappiamo, la Marvel si è riappropriata dei diritti degli X-Men dopo che la 20th Century Fox è stata acquistata dalla Disney, e anche se non si è parlato ufficialmente di un nuovo film della serie, sia esso un reboot, un remake o un crossover con qualche altro franchise, si discute animatamente su chi possa prendere il testimone dall'attore australiano. In realtà, subito dopo l'annuncio che nel cast di Doctor Strange 2: nel Multiverso della Follia ci sarebbe stato Patrick Stewart nei panni del professor Xavier, qualcuno ha sparso la voce che avrebbe partecipato al film di Sam Raimi anche Radcliffe nei panni di Wolverine. E’ successo anche che altre persone abbiano postato su Twitter un disegno nel quale l'ex maghetto occhialuto sembrava perfetto per il ruolo, e così è nato il tormentone.

Il commento di Daniel Radcliffe

Ma cosa pensa Daniel Radcliffe di Wolverine? E’ vero che sarà lui il nuovo mutante artigliato? A queste domande ha risposto lo stesso attore durante l'anteprima di The Lost City, l'avventurosa action comedy in cui recita insieme a Sandra Bullock e Channing Tatum. Ecco le sue parole:

Capita che tantissime persone vengano da me e mi dicano: "Ehi, ho saputo di Wolverine, che cosa fantastica!". Ma io non so niente a riguardo. Apprezzo il fatto che qualcuno vada dicendo: "Wolverine è più basso nei fumetti, bisognerebbe prendere un attore più basso!", ma non mi ci vedo, non ce li vedo a passare da Hugh Jackman a me. Ma chi può dirlo? Dimostrami il contrario, Marvel!

Radcliffe allude, nella sua dichiarazione, a una vecchia polemica causata dalla notevole differenza di altezza fra lo Wolverine dei fumetti e Hugh Jackman. In ogni modo, una volta conclusa l'esperienza con i film dai libri di J.K. Rowling, Daniel si è tenuto alla larga dai franchise e ha fatto scelte lavorative molto interessanti, tanto al cinema quanto a teatro. In molti hanno apprezzato la sua performance in Guns Akimbo, e c'è chi sostiene che, se la star della Twilight Saga Robert Pattinson è diventato Batman in The Batman, allora perché Harry Potter non dovrebbe entrare anche lui nell'universo dei cinecomic interpretando un supereroe o comunque un personaggio iconico?

Ricordiamo che Hugh Jackman ha impersonato Wolverine in ben 9 film, cominciando con X-Men nel 2000 e terminando con Logan nel 2017.