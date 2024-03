Wish in streaming su Disney+, la data ufficiale della pubblicazione

News Cinema

Wish, ultimo lungometraggio di animazione dei Walt Disney Animation Studios, celebrazione dei 100 anni della tradizione della casa, ha una data di pubblicazione sulla piattaforma streaming Disney+.

Il film Wish dei Walt Disney Animation Studios, concepito dai suoi autori come omaggio a 100 anni di animazione dell'azienda, sta per trovare la strada dello streaming sulla piattaforma Disney+, a partire dal 3 aprile: per quella data sarà disponibile infatti per tutti gli abbonati il lungometraggio firmato dal veterano Chris Buck e dall'esordiente Fawn Veerasunthorn, scritto dalla creatrice di Frozen.



Wish, l'omaggio ai 100 anni della Walt Disney dal 3 aprile su Disney+