Wish, Disney svela il poster e il trailer italiano del nuovo film d'animazione

In arrivo a dicembre 2023 al cinema, Wish è il nuovo film d'animazione di casa Disney, di cui vi mostriamo il poster e il primo trailer in italiano.

Disney ha svelato in anteprima il nuovo poster e il primo teaser trailer in italiano di Wish, prossimo lungometraggio d'animazione dello studio, in arrivo il 21 dicembre al cinema.

Wish, svelati poster e teaser trailer in italiano!

Wish trasporterà il pubblico nella magica terra di Rosas, la "terra dei desideri", situata al largo della penisola iberica, dove vive Asha, la diciassettenne protagonista del film. A Rosas arrivano persone da ogni dove per esprimere i propri desideri più profondi a un re magico che promette loro che li esaudirà; in questa magica terra, Asha esprime un desiderio così potente da essere accolto da forza cosmica, una sfera di energia di nome Star. Insieme, Asha e Star dovranno affrontare il Re Magnifico, sovrano di Rosas, per salvare la popolazione della città e dimostrare che "quando la volontà di un umano coraggioso si unisce alla magia delle stelle, possono accadere cose meravigliose".

Il film è diretto dal Premio Oscar Chris Buck (già dietro i successi di Frozen e Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle) e Fawn Veeraunthorn (Raya e l'ultimo drago), prodotto da Peter Del Vecho e co-prodotto da Juan Pablo Reyes (Encanto). La sceneggiatura di Wish è curata da Jennifer Lee, qui in veste anche di produttrice esecutiva, insieme a Allison Moore. La colonna sonora è curata dal compositore Dave Metzger, con le canzoni firmate da Julia Michaels e Benjamin Rice. Nel cast, in originale, a doppiare i personaggi del film troviamo Ariana DeBose (Asha) e Chris Pine (Re Magnifico)

Wish è il 62° classico Disney e arriva al cinema durante i festeggiamenti dei 100 anni dello studio d'animazione, per raccontare le origini della stella dei desideri che ha realizzato i sogni di tanti personaggi. Sul film. Veerasunthorn ha rivelato:

"Siamo stati ispirati da così tanti film iconici dei 100 anni di Disney Animation, in particolare dalle storie in cui si esplora il potere di chi ha un desiderio, unito alla convinzione di realizzarlo. È stata una gioia per tutto il nostro team poter onorare questa eredità con questa storia incredibile e questi straordinari personaggi"