Windfall: il trailer del nuovo thriller hitchcockiano targato Netflix

Lily Collins, Jesse Plemons e Jason Segel sono i protagonisti di questo film diretto da Charlie McDowell e sceneggiato, tra gli altri dallo stesso autore del copione di Seven. Ecco il trailer di Windfall, che debutterà in streaming il 18 marzo.

Il 18 marzo, su Netflix, debutterà un thriller intitolato Windfall, di cui vi mostriamo qui di seguito il trailer originale.

Il film è diretto da Charlie McDowell, figlio del Malcolm di Arancia Meccanica e dell'attrice Mary Steenburger, e vede protagonisti Lily Collins, il candidato all'Oscar 2022 per Il potere del cane Jesse Plemons e Jason Segel, che in questi giorni è anche protagonista in streaming del film Apple Original Il cielo è ovunque.

Segel interpreta qui il ruolo di un ladro che entra nella lussuosa villa usata per le vacanze da un odioso miliardario e da sua moglie (Plemons e Collins). Quando la coppia fa il suo arrivo arrivo improvviso e imprevisto nella villa, l'uomo è costretto a un tentativo di fuga frettolosa che, però, non va a buon fine, costringedolo a prendere i due in ostaggio. Ma le cose non finiranno certo qui.

Windfall nasce da un soggetto scritto dallo stesso Jason Segel assieme al regista, a Justin Lader e a Andrew Kevin Walker, che poi è anche quello che ideò e scrisse storia e sceneggiatura di un film conosciutissimo: Seven di David Fincher. La sceneggiatura è stata scritta da Lader e Walker.

Windfall: il trailer del film Netflix