Prima incursione nel mainstream, di quel mainstream che ha il sapore dolciastro del teen movie contemporaneo, per la talentuosa reginetta dell'indie arty e sperimentale americano, finora nota per le sue ruvidità. Il risultato è decisamente positivo, e lo trovate in streaming su Apple TV+. Recensione di Federico Gironi.

Lennie è un'adolescente, una ragazza timida e di talento, che studia in un liceo musicale, che vive con la nonna stravagante e lo zio ancora più stravagante e stonato in una casa bellissima circondata da rose forse afrodisiache, e da un lussureggiante bosco di sequoie.

Il mondo di Lennie è un modo da favola, ma la favola, per Lennie, si è spezzata. E non riesce più a tirar fuori una nota, se non una nota di tristezza, dal suo amato clarinetto. Perché Lennie ha perso Bailey, l'amatissima sorella maggiore, l'amica del cuore.

E però, anche davanti alla morte la vita va avanti. E davanti, a scuola, Lennie si ritrova Joe, nuovo arrivato che le fa perdere la testa. Anche se poi, a casa, deve fare i conti con quella strana attrazione che nasce con Tobey, il fidanzato di Bailey, l'unico che pare comprendere e condividere appieno il suo dolore.

Diciamoci la verità: da questa roba, da questa premessa qui, poteva venir fuori una porcheria inenarrabile. E invece no. Perché a dirigere Il cielo è ovunque è arrivata Josephine Decker, che è una brava, anzi bravissima, e dovreste tutti correre a vedere perlomeno il suo Shirley, film biografico molto sui generis dedicato a quella grandissima scrittrice che è Shirley Jackson.

Anche dietro Il cielo è ovunque c'è una scrittrice, che si chiama Jandy Nelson, e con tutta probabilità alla Jackson non avrebbe potuto nemmeno allacciarle le scarpe, ma non importa, perché quello che importa, qui, è Josephine Decker. La regista. L'allenatrice che fa giocare la sua squadra benissimo, regalando soddisfazioni a chi guarda, e che porta pure a casa la partita. Il film. Ci siamo capiti.

Non entra nella storia, in questa storia, nel mondo rigidamente codificato del cinema young adult, con la voglia di ribaltare la scacchiera e lanciare i pezzi per aria, di fare rivoluzioni: lo fa giocando secondo le regole, ma lasciando che la sua sensibilità e il suo talento facciano vedere che quel gioco lì lo si può giocare in modo nuovo, diverso. Un modo mai visto prima.

Il mondo di Lennie è un mondo da favola, tutto Il cielo è ovunque assomiglia a una favola. Una favola fatta di magie, di immaginazione, di colori pastello accesissimi e boschi fatati, di messaggi lasciati nel vento e raccolti dall'amore, di note che si materializzano e sentimenti che si concretizzano. Di quella terribile e meravigliosa coesistenza tra gioia e dolore che è l'adolescenze, e a ben vedere la vita tutta.

Josephine Decker azzecca praticamente tutto: il cast (molto brava Grace Kaufman, e Jason Segel nei panni dello zio fattone è impagabile come certe sue espressioni), i richiami a Jeunet e Gondry, e quelli più sottili a Powell e Pressburger, l'equilibrio tra le parti, le risate e la commozione senza mai scivolare nella farsa o nel patetico.

Tenendo in equilibrio realismo magico e surrealismo verista, e lasciando che nel suo film spiri sempre la brezza calda, e a volte travolgente, delle passioni. Della passione: quella per la vita, e per il cinema.