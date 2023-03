Willem Dafoe si è fatto schiaffeggiare da Emma Stone 20 volte per riuscire a girare una scena di And

News Cinema

Uno dei prossimi film di Emma Stone sarà And, pellicola i cui dettagli non sono stati ancora svelati, ma che la vedono scontrarsi con Willem Dafoe. L'attore, per riuscire a girare una scena del film in maniera convincente, si è fatto schiaffeggiare 20 volte dalla collega.

Willem Dafoe e quei 20 ceffoni di Emma Stone...

L'ultima pellicola dell'attrice risale al 2021 con Cruella, ma prossimamente la vedremo in due progetit, firmati da Yorgos Lanthimos e in entrambi Stone si troverà a dividere la scena con Willem Dafoe. Il primo film si intitola Poor Things, una storia che mescola atmosfere e tematiche alla Frankenstein, in cui Stone interpreta una donna il cui cervello le viene rimpiazzato da quello del figlio mai nato. La seconda pellicola è And, ma al momento i dettagli sulla trama e sul cast - eccetto per i due attori citati - non sono stati ancora rivelati.

Ed è proprio per una scena di And che Emma Stone ha dovuto schiaffeggiare per 20 volte Willem Dafoe, come riporta un articolo del The New York Times nel quale i giornalisti hanno ripercorso la carriera dell'attore e hanno citato, appunto, i famosi 20 schiaffi per una scena, in cui, però, Dafoe non compare affatto. Sulla vicenda si è espresso Lanthimos che ha elogiato l'etica del lavoro di Dafoe, affermando:

"Questo è quello che vuoi dagli attori, che vogliano essere parte del progetto in ogni modo."

Anche Stone ha affermato che il suo collega è dotato di un istinto per la recitazione che lo porta ad annullare il suo io e a non tentare di emergere a ogni costo:

"Molti attori hanno questa tendenza, quel tipo di performance che grida 'guardami, guardami'. Lui non è così: forse, è cambiato nel corso degli anni. Molti attori con cui ho legato erano così e poi sono passati da "me" al "noi"."

Attualmente, né per Poor Things, né per And è stata svelata una possibile data d'uscita, ma speriamo di poterli vedere presto al cinema e scoprire cosa può offrirci il sodalizio Lanthimos-Stone-Dafoe.