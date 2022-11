Willem Dafoe nel trailer del thriller Inside

News Cinema

L'attore americano protagonista assoluto di questo film che lo vede nei panni di un ladro di opere d'arte rimasto intrappolato dentro un appartamento, senza via d'uscita. Ecco trailer, trama e poster del film.

Nel nuovo thriller Inside, di cui di seguito vi mostriamo il trailer ufficiale, Willem Dafoe, attore eclettico e instancabile, è protagonista unico e assoluto nei panni di un ladro di opere d'arte che si trova in una situazione difficilissima. Durante il colpo che sta mettendo a segno in un lussuoso ed esclusivo appartamento in cima a un palazzo, qualcosa va storto, scattano degli allarmi e lui si ritrova bloccato, sigillato lì dentro. Il problema, per lui, non sarà tanto quello di venire beccato, quanto di sopravvivere per dei giorni senza cibo né acqua, del tutto assenti in quella casa.

Inside è stato scritto dallo sceneggiator e regista inglese Ben Hopkins, mentre dietro la macchina da presa c'è l'esordiente Vasilis Katsoupis.

Negli Stati Uniti Inside debutterà il 10 marzo 2023, mentre ancora non ci sono notizie di un'eventuale distribuzione nel nostro paese.

Ecco il trailer ufficiale di Inside, invero piuttosto intrigante, seguito dall'originale e ironico poster (di cui capirete il senso dopo aver visto il trailer, appunto).