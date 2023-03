Will Smith pronuncia il suo primo discorso pubblico dopo gli Oscar 2022: arrivano applausi e risate

La stagione dei premi 2023 ha riportato sulla scena Will Smith, che ha parlato per la prima volta dopo gli Oscar 2022 e l'episodio del famoso schiaffo a Chris Rock che gli aveva alienato le simpatie di mezza Hollywood. L'occasione è stata la cerimonia di assegnazione degli African American Film Critics Association Awards, tributati dalla più importante associazione di critici afroamericani negli States ai protagonisti del cinema e della televisione.

Insieme al regista Antoine Fuqua Will Smith ha vinto il Beacon Award. Il film era Emancipation - Oltre la libertà, che racconta la storia di un personaggio realmente esistito: lo schiavo Gordon, detto Peter il fustigato. Costui scappò da una piantagione della Louisiana nel 1863 e si unì all’esercito dell'Unione. Prodotto dallo stesso attore e interpretato anche da Ben Foster, Emancipation è targato Apple Tv+.

Durante la soirée degli African American Film Critics Association Awards, Will Smith ha dunque preso la parola subito dopo il regista Antoine Fuqua e ha parlato delle difficoltà incontrate durante la preproduzione e produzione di Emancipation - Oltre la libertà. Ecco il suo discorso, di cui vi mostriamo anche il video, gentilmente postato sul proprio account Twitter dall'African American Film Critics Association.

Will Smith ha poi proseguito dicendo:

Ed ecco il video del discorso seguito dal trailer di Emancipation. Ricordiamo che, oltre a Will Smith e ad Antoine Fuqua, l'AAFCA ha voluto premiare The Woman King, The Inspection, Nanny, Black Panther: Wakanda Forever, Till, Nope.

“‘Emancipation’ was the individual most difficult film of my entire career.” Will Smith accepts the Beacon Award at the AAFCA awards ceremony. https://t.co/JI2rDIHsX8 pic.twitter.com/vR5oROfdgY