Will Arnett sostituisce Armie Hammer in Next Goal Wins di Taika Waititi

Nel nuovo film di Taika Waititi, Next Goal Wins, l'ormai inutilizzabile Armie Hammer viene sostituito. Deadline Hollywood è il primo a riportare la notizia.

Torniamo a parlare di Taika Waititi. Non per Thor: Love and Thunder, che vedremo al cinema il 6 luglio, ma per un altro progetto di cui vi avevamo già riferito in passato: il film sul calcio Next Goal Wins. Nel ruolo di un dirigente della Federazione calcistica della Samoa Americana, Waititi aveva scelto Armie Hammer, poi costretto a ritirarsi da tutti i progetti in seguito allo scandalo sessuale che lo ha coinvolto (tranne che in Assassinio sul Nilo, che aveva già girato e dove resta, data l'impossibilità di sostituirlo per le sue interazioni col cast corale). Deadline Hollywood annuncia che a sostituire Hammer sarà Will Arnett, noto soprattutto per i doppiaggi e i ruoli televisivi, di cui il più conosciuto è sicuramente quello ricoperto in Arrested Development. Taika Waititi avrebbe praticamente finito il film, ma deve rigirare le parti col personaggio in precedenza assegnato ad Armie Hammer. Sembra anche, sempre stando a Deadline, che il ruolo di Arnett sia stato ampliato, mentre quello di Hammer era poco più di un cammeo.

Next Goal Wins: La storia e il cast

La storia, vera, è tratta da un documentario britannico del 2014 sulla disastrosa nazionale di calcio samoana, che nel 2001 arrivò a perdere una partita col punteggio di 31 a 0. All'avvicinarsi delle qualificazioni per la Coppa del mondo 2014, la squadra assume un allenatore in disgrazia, l'olandese Thomas Rongen (interpretato da Michael Fassbender), sperando che riuscisse a risollevarne le sorti.

Nel cast di Next Goal Wins, scritto da Iain Morris insieme a Waititi, ci sono anche Elisabeth Moss, Oscar Kightley, David Fane, Beulah Koale, Lehi Falepapalangi, Semu Filipo, Uli Latukefu, Rachel House, Kaimana, Chris Alosio, Rhys Darby e Angus Sampson.

