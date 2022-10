Wild Men: una clip in anteprima esclusiva di questa bizzarra commedia (d'azione) scandinava

News Cinema

Di produzione norvegese, ma diretto dal regista danese Thomas Daneskov, il film arriva al cinema il 20 ottobre con ARTHOUSE, nuovo progetto editoriale di I Wonder Pictures dedicato al cinema d’essai in collaborazione con Valmyn. Ecco una clip esclusiva di Wild Men.

Si chiama ARTHOUSE, e si tratta di nuovo progetto editoriale di I Wonder Pictures dedicato al cinema d’essai in collaborazione con Valmyn. Il primo film che verrà distribuito nei cinema italiani grazie a questo progetto, da giovedì 20 ottobre, si intitola Wild Men - Fuga dalla civiltà, ed è una bizzarra e divertente commedia, che spesso cambia passo e diventa anche una sorta di thriller, che è stata presentata con successo nei festival di tutto il mondo, a partire da quello di Tribeca del 2021.

Diretto dal danese Thomas Daneskov (che l'ha anche scritto assieme a Morten Pape), racconta di un uomo che, per sfuggire alle pressioni della società moderna, fugge dalla Danimarca e si trasferisce tra i monti e i boschi della Norvegia, dove spera di vivere come un selvaggio. Ma i suoi piani si riveleranno complessi da realizzare, anche per via dell'incontro con un fuggitivo che porta con sé una borsa piena di denaro, a sua volta braccato dai suoi ex complici, trafficanti di droga.

Interpretato da Rasmus Bjerg, Zaki Youssef, Bjørn Sundquist, Sofie Gråbøl e Marco Ilsø, Wild Men - Fuga dalla civiltà è descritto come "una storia ricca di personaggi colorati che affrontano le loro sfide, alla scoperta di sé stessi oltre gli stereotipi sulla mascolinità che la nostra società propone".

Questa che vi presentiamo di seguito è una clip di Wild Men in anteprima esclusiva.

Wild Men - Fuga dalla civiltà: una clip in anteprima esclusiva

Il trailer e la trama di Wild Men - Fuga dalla civiltà

Wild Men - In fuga dalla civiltà: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Martin, nel disperato tentativo di superare la crisi di mezza età, decide di fuggire dalla sua famiglia per vivere sulle montagne e nei boschi norvegesi come un autentico vichingo. Caccia e raccolta, come facevano i suoi antenati migliaia di anni fa, diventano l’unica fonte di sussistenza. I suoi piani di riconnessione con la natura vengono però stravolti dall’incontro casuale con un fuggitivo di nome Musa. Incontro che diventa per entrambi l’occasione per intraprendere un assurdo viaggio tra i fiordi della Norvegia, con alle calcagna la polizia locale, due spietati trafficanti di droga e la sua stessa famiglia.