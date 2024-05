Wicked si mostra nel nuovo trailer ufficiale italiano con Ariana Grande e Cynthia Erivo

News Cinema

Ariana Grande e Cynthia Erivo sono Glinda ed Elphaba nel nuovo trailer ufficiale in italiano di Wicked, storia ambientata nel Regno di Oz. Il film arriverà nei cinema italiani il 27 novembre prossimo con Universal Pictures.

Il mondo del mago di Oz continua a proporre storie. Questa volta si sofferma su un’amicizia sbocciata tra due donne apparentemente molto diverse tra loro e destinate ad operare su fronti opposti della magia. Con una storia ambientata molto tempo prima dell’arrivo di Dorothy ad Oz, Wicked si mostra nel suo nuovo trailer ufficiale in italiano, anticipato da Universal Pictures attraverso una clip da dietro le quinte che ha evidenziato l’entusiasmo di cast e regista all’idea di poter finalmente condividere con il mondo una storia tanto amata. Prima di diventare un film, infatti, Wicked ha intrattenuto per anni il pubblico di Broadway e il suo obiettivo successivo è riempire le sale del cinema a novembre 2024. Nell’attesa, Universal Pictures ha proposto al pubblico un nuovo trailer.

Wicked si mostra nel trailer ufficiale con Ariana Grande e Cynthia Erivo

Tratto dal romanzo Strega – Cronache dal Regno di Oz in rivolta di Gregory Maguire, lo spettacolo teatrale in salsa musical ha riscosso successo diventando uno dei titoli più popolari. Ariana Grande non ha mai nascosto il suo desiderio di interpretare Glinda e finalmente è riuscita nel suo intento. Elphaba, invece, ha le fattezze di Cynthia Erivo. Diviso in due parti, Wicked è ambientato nel Regno di Oz e racconta la storia di un’amicizia destinata a trasformarsi in rivalità. Mentre Glinda è introdotta come ambiziosa, radiosa ed estremamente popolare, Elphaba cerca di non catturare l’attenzione, spesso giudicata per il colore della sua pelle. Il film ha ormai da tempo terminato la sua produzione e, in attesa del debutto sul grande schermo, si mostra in un nuovo trailer approfondendo nuovi dettagli della trama.



Wicked: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Inteso come un prequel de Il mago di Oz, Wicked ripercorre le origini della malvagia strega dell’Ovest spiegando com’è poi diventata l’antagonista principale della storia successiva. Oltre a mostrare di più del suo passato, il film aiuta anche a definire al meglio la strega buona del Sud e altri personaggi già mostrati nel Regno di Oz come l’Uomo di Latta e lo Spaventapasseri. Anche il cast scelto per Wicked ha intensificato l’attenzione nei suoi confronti. Oltre alle due protagoniste già menzionate, infatti, il film include anche l’attrice premio Oscar Michelle Yeoh che interpreta Madame Morrible, Jeff Goldblum è invece il Mago di Oz, Jonathan Bailey è il principe Fiyero Tigelar e Ethan Slater è Boq.