Wicked - Parte 2
Anno: 2025
Wicked - Parte 2
News Cinema

Wicked - Parte 2, le prevendite negli USA battono Superman e I Fantastici 4

Domenico Misciagna

In Italia potrà non essere un fenomeno, ma l'adattamento del celebre musical sta già facendo registrare numeri colossali negli USA. Wicked - Parte 2 sarà nelle nostre sale dal 19 novembre.

Wicked - Parte 2, le prevendite negli USA battono Superman e I Fantastici 4

L'anno scorso in Italia il primo Wicked aveva raccolto "solo" 3.500.000 di euro, per cui è stato difficile negli ultimi mesi dal nostro punto di vista capire le ragioni del suo successo: fatto sta che il secondo e ultimo atto dell'adattamento del musical, Wicked - Parte 2 (Wicked For Good in originale), ha appena fatto registrare negli USA le prevendite più alte dell'anno solare. Sì, ha battuto anche quelle di Superman e I Fantastici 4, confermando una volta in più come il pubblico cerchi sempre più eventi cinematografici diversi da quelli che hanno dominato l'ultimo decennio del botteghino internazionale.

Wicked Parte 2 potrebbe avere un esordio bomba al boxoffice USA

Wicked - Parte 2 arriva nelle sale italiane il 19 novembre e poco dopo in quelle statunitensi, il 21. Il canale di prevendita americano Fandango ha confermato via social qualche record battuto nelle prime 24 ore dall'apertura delle prenotazioni: 1) Migliori prevendite del 2025; 2) Nella top 10 delle migliori prevendite nella storia del servizio (in compagnia di eventi come Star Wars: Il Risveglio della Forza, Avengers: Endgame, Spider-Man: No Way Home e il remake del Re Leone!); 3) Migliori prevendite di tutti i tempi per un film classificato "PG" ("Parental Guidance", quindi non "Universal", cioè per tutti senza riserve). Mentre Fandango postava questo aggiornamento, è arrivata un'eco quasi contemporanea da Global Box Office, che ha parlato di numeri superiori a quelli di blockbuster come I Fantastici 4 e Superman. Se il lancio del primo capitolo aveva portato negli usa poco più di 110 milioni di dollari in un weekend, si stima che il sequel possa spingersi sui 130-140: una partenza invidiabile, che quasi certamente porterà a superare il totale di Wicked, fermatosi a 756.444.000 dollari nel mondo intero (fonte Boxofficemojo).
Ricordiamo che i due lungometraggi sono la versione cinematografica del musical di Stephen Schwartz & Winnie Holzman, a sua volta adattamento del romanzo "Strega - Cronache dal Regno di Oz in rivolta" (1995) di Gregory Maguire, ispirato naturalmente al "Mago di Oz" di Frank Baum.

