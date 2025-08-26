Wicked - Parte 2, il regista: "Alziamo la posta, Elphaba è sola"
C'è attesa per vedere il concludersi della storia di Wicked, solido adattamento del musical teatrale ispirato al Mago di Oz. Wicked Parte 2 (Wicked for Good) arriva in sala il 20 novembre, così Empire Online ha chiesto al regista Jon M. Chu cosa aspettarsi.
Il 20 novembre arriva in sala Wicked - Parte 2, secondo e ultimo atto della storia della mitica Strega dell'Ovest del Mago di Oz, reinterpretata dal musical omonimo che Jon M. Chu ha diretto nella sua versione cinematografica. Poco seguito qui da noi, Wicked si è rivelato negli States e in altre parti del mondo un grande successo di pubblico, così Empire Online ha chiesto a Chu cosa dobbiamo aspettarci da questo gradito ritorno sul grande schermo di Cynthia Erivo alias Elphaba e Ariana Grande alias Glinda, mentre imperversa il ciarlatano Mago di Oz (Jeff Goldblum). Secondo Jon, è il momento in cui il gioco si farà veramente duro per un'outsider come Elphaba... Leggi anche Wicked, Amanda Seyfried ha sostenuto sei provini per Glinda, ma ha vinto Ariana Grande
Wicked Parte 2: perché difendi una casa che non ti vuole più?
Quando Wicked terminava, avevamo appena visto Elphaba (Cynthia Erivo), la futura Strega dell'Ovest, prendere la più difficile delle decisioni: sottrarre il libro magico Orripilario al ciarlatano Mago di Oz (Jeff Goldblum) e alla sua lacché Madame Morrible (Michelle Yeoh), per evitare di essere usata, insieme al libro, per magie che non approvava di certo. Elphaba sceglieva di fatto di diventare paria, anzi un vero nemico pubblico, lasciandosi alle spalle anche l'amicizia di una tormentata Glinda (Ariana Grande), dentro e fuori il sistema che via via capiva essere sempre più marcio.
Ora che si avvicina Wicked Parte 2, il regista Jon M. Chu ci spiega cosa attende Elphaba: "La posta in gioco non potrebbe essere più alta. Combatte per sbugiardare il Mago, ma è sola. Una sola persona può fare la differenza? Si trova contro la propaganda del Mago, che la chiama la Strega Cattiva, additando la sua pelle verde e la sua anima impura. Cosa succede quando una casa che credeva in te non ti vuole più? Vale la pena ancora difenderla? Perché rimanere?"
Con 150 milioni di dollari di budget (fonte Variety) e un incasso mondiale di 756.300.000 (fonte Boxofficemojo), Wicked ha anche portato a casa dieci nomination all'Oscar, aggiudicandosi migliori costumi e migliori scenografie. Inutile dire che Chu è fiero del successo targato Universal, basato sul musical di Stephen Schwartz & Winnie Holzman, a sua volta adattamento del romanzo "Strega - Cronache dal Regno di Oz in rivolta" (1995) di Gregory Maguire, pubblicato da Sonzogno da noi solo nel 2006. Il regista dice: "Mi piace che il pubblico veda finalmente il progetto completo, il lavoro di Cynthia e Ariana nella sua interezza. Sono felicissimo che siano state apprezzate nel primo, ma è nel secondo film che viene fuori la sostanza vera."