Wicked - Parte 2, il regista: "Alziamo la posta, Elphaba è sola"

C'è attesa per vedere il concludersi della storia di Wicked, solido adattamento del musical teatrale ispirato al Mago di Oz. Wicked Parte 2 (Wicked for Good) arriva in sala il 20 novembre, così Empire Online ha chiesto al regista Jon M. Chu cosa aspettarsi.

Il 20 novembre arriva in sala Wicked - Parte 2, secondo e ultimo atto della storia della mitica Strega dell'Ovest del Mago di Oz, reinterpretata dal musical omonimo che Jon M. Chu ha diretto nella sua versione cinematografica. Poco seguito qui da noi, Wicked si è rivelato negli States e in altre parti del mondo un grande successo di pubblico, così Empire Online ha chiesto a Chu cosa dobbiamo aspettarci da questo gradito ritorno sul grande schermo di Cynthia Erivo alias Elphaba e Ariana Grande alias Glinda, mentre imperversa il ciarlatano Mago di Oz (Jeff Goldblum). Secondo Jon, è il momento in cui il gioco si farà veramente duro per un'outsider come Elphaba... Leggi anche Wicked, Amanda Seyfried ha sostenuto sei provini per Glinda, ma ha vinto Ariana Grande

Wicked Parte 2: perché difendi una casa che non ti vuole più?