Wicked, Amanda Seyfried ha sostenuto sei provini per Glinda, ma ha vinto Ariana Grande

Ospite del podcast In the Envelope, Amanda Seyfried ha spiegato che teneva tantissimo al ruolo di Glinda nel Wicked cinematografico, tanto da aver sostenuto ben sei provini, cercando di migliorare col canto. Alla fine è stata scelta Ariana Grande, ma è stata comunque un'esperienza.

Ariana Grande ha ricevuto addirittura una nomination a Oscar e Golden Globe come miglior attrice non protagonista, per la sua divertita interpretazione di Glinda in Wicked, adattamento dell'omonimo musical di Broadway ispirato al Mago di Oz. Ospite del podcast In the Envelope, Amanda Seyfried ha rivelato di aver sostenuto ben sei provini per lo stesso ruolo: era stata al centro del fenomeno Mamma Mia! e amava lo spettacolo originale, ma purtroppo non è riuscita a spuntarla, nonostante un impegno che l'ha portata anche a migliorare notevolmente col canto. Un impegno che comunque, come ha raccontato, è andato ad alimentare il suo bagaglio professionale. Leggi anche The Housemaid, Amanda Seyfried e Sydney Sweeney anticipano: "Il film sarà folle"

Amanda Seyfried aveva ragione a tenere d'occhio Wicked: la prima parte dell'adattamento cinematografico del musical, oltre a collezionare due Oscar su dieci nomination, ha incassato nel mondo 756.200.000 dollari (fonte Boxofficemojo), spianando la strada al secondo atto Wicked: For Good, in sala a novembre. Quando ha saputo del progetto, si è dedicata anima e corpo ai provini per il personaggio di Glinda, come sappiamo poi assegnato dalla Universal seguendo però l'approccio contrario, promuovendo ad attrice la cantante Ariana Grande. Seyfried di recente aveva già detto che aveva comunque gradito lo stile stravagante di Ariana, e che i suoi figli non facevano che mandare in loop le canzoni del film. Oltre all'interesse per il progetto, Amanda voleva migliorare come cantante, dopo le prove dei Mamma Mia! e di Les Misérables, per sfidarsi.

Ho fatto sei provini per Wicked, perché dovevo essere perfetta. Mi è piaciuto tantissimo. Ero occupata, a stento avevo il tempo, ma ce l'ho fatta. Mi sono fatta il culo per anni e anni su quella musica. Sono competitiva... con me stessa, in modo sano. C'è qualcosa di bellissimo nel sostenere un provino. Se sei davvero brava, si vedrà comunque. C'è quest'assurda paura quando ti presenti, devi fare subito una buona impressione, e la fai, ma solo se sei te stessa. La gente fa delle cose... il modo in cui si comportano quando sono nervosi può alienare. Aiuta mantenere un equilibrio e dire quello che senti, invece di un mucchio di stronzate.