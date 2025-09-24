TGCom24
Home | Cinema | News | Wicked - Parte 2 : il final trailer italiano del musical con Cynthia Erivo e Ariana Grande
Schede di riferimento
Wicked - Parte 2
Anno: 2025
Wicked - Parte 2
News Cinema

Wicked - Parte 2 : il final trailer italiano del musical con Cynthia Erivo e Ariana Grande

Mauro Donzelli
21

Un ritorno tanto atteso da milioni di fan che sono cresciuti con le canzone di un musical di culto o da chi si è avvicinato al primo capitolo dell'adattamento per il cinema diretto da Jon M. Chu. Per loro e per tutti vi presentiamo il nuovo trailer di Wicked - Parte 2 in cui ammirare Cynthia Erivo e Ariana Grande.

Wicked - Parte 2 : il final trailer italiano del musical con Cynthia Erivo e Ariana Grande

L'attesa dei nuovi acuti di Cynthia Erivo e della sorprendente Ariana Grande sta per terminare. Eravamo rimasti in sospeso, diremmo sul più bello, alla conclusione del primo capitolo della versione per il cinema del musical di Broadway di culto, ed ecco che il 19 novembre arriverà nelle sale italiane Wicked: Parte 2, e siamo in grado di attenuare la vostra trepidazione mostrandovi le succose immagini, a ritmo delle celebri canzoni, del nuovo trailer ufficiale del sequel più atteso dell'anno. Il primo film, Wicked, uscito nel novembre 2024, ha ottenuto 10 nomination agli Oscar, tra cui quella per il miglior film, vincendo per Migliori Costumi e per la Migliore Scenografia. Ad oggi, il film ha incassato 750 milioni di dollari in tutto il mondo

Nel mondo è stato l'adattamento da Broadway di maggior successo, per la gioia del regista, il confermato Jon M. Chu, e il cast guidato dalle candidate all'oscar Cynthia Erivo e Ariana Grande, pronte a guidare il capitolo finale della storia delle streghe di Oz, che inizia con l'inatteso allontanamento brutale fra Elphaba e Glinda. La prima è ormai ostracizzata come la Strega Malvagia dell'Ovest, vive in esilio nella foresta, continuando la sua lotta per la libertà degli animali di Oz e cercando disperatamente di rivelare la triste verità sul Mago (Jeff Goldblum).

Glinda, nel frattempo, è diventata l'emblema della bontà per tutta Oz, vive nel palazzo della Città di Smeraldo e gode dei vantaggi della fama e della popolarità. Sotto le direttive di Madame Morrible (Michelle Yeoh), Glinda viene scelta come brillante punto di riferimento per il popolo di Oz, rassicurando le masse che tutto va bene sotto il governo del Mago.

Wicked - Parte Due è scritto da Winnie Holzman e Winnie Holzman & Dana Fox. La colonna sonora del film è di John Powell & Stephen Schwartz, con musiche e testi di Stephen Schwart. Vi presentiamo il final trailer ufficiale italiano del film.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Wicked - Parte 2
Anno: 2025
Wicked - Parte 2
Mauro Donzelli
  • critico e giornalista cinematografico
  • intervistatore seriale non pentito
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
The Pitt, il medical drama dell'anno è su Sky e in streaming su NOW e non potete perderlo
news Serie TV The Pitt, il medical drama dell'anno è su Sky e in streaming su NOW e non potete perderlo
Star Wars, Billie Lourd vuole tornare nel franchise con un nuovo cast
news Cinema Star Wars, Billie Lourd vuole tornare nel franchise con un nuovo cast
Camp Rock 3, Alyson Stoner non prevede di tornare nel prossimo film: "Sembra entusiasmante, però"
news Cinema Camp Rock 3, Alyson Stoner non prevede di tornare nel prossimo film: "Sembra entusiasmante, però"
Alice nella Città: presentato il programma di un festival sempre più autonomo
news Cinema Alice nella Città: presentato il programma di un festival sempre più autonomo
La Tomba delle Lucciole: 37 anni dopo, un dettaglio nascosto nel poster svela un'agghiacciante verità
news Cinema La Tomba delle Lucciole: 37 anni dopo, un dettaglio nascosto nel poster svela un'agghiacciante verità
Good Fortune: il nuovo trailer della commedia con Seth Rogen e Keanu Reeves angelo pasticcione
news Cinema Good Fortune: il nuovo trailer della commedia con Seth Rogen e Keanu Reeves angelo pasticcione
Girl Group: Rebel Wilson dirige e interpreta una commedia ambientata nel rutilante e folle mondo della musica pop
news Cinema Girl Group: Rebel Wilson dirige e interpreta una commedia ambientata nel rutilante e folle mondo della musica pop
Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 24 Settembre, in prima serata
news Cinema Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 24 Settembre, in prima serata
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Shutter Island
Baciato dalla fortuna
K-PAX - Da un altro mondo
Mia moglie per finta
Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata
Appuntamento con l'amore
Crawl - Intrappolati
Il Commissario Montalbano: una faccenda delicata
Final Score
La Famiglia Addams 2
Ultimatum alla Terra
Barbarian
Film stasera in TV