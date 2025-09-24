Wicked - Parte 2 : il final trailer italiano del musical con Cynthia Erivo e Ariana Grande

News Cinema

Un ritorno tanto atteso da milioni di fan che sono cresciuti con le canzone di un musical di culto o da chi si è avvicinato al primo capitolo dell'adattamento per il cinema diretto da Jon M. Chu. Per loro e per tutti vi presentiamo il nuovo trailer di Wicked - Parte 2 in cui ammirare Cynthia Erivo e Ariana Grande.

L'attesa dei nuovi acuti di Cynthia Erivo e della sorprendente Ariana Grande sta per terminare. Eravamo rimasti in sospeso, diremmo sul più bello, alla conclusione del primo capitolo della versione per il cinema del musical di Broadway di culto, ed ecco che il 19 novembre arriverà nelle sale italiane Wicked: Parte 2, e siamo in grado di attenuare la vostra trepidazione mostrandovi le succose immagini, a ritmo delle celebri canzoni, del nuovo trailer ufficiale del sequel più atteso dell'anno. Il primo film, Wicked, uscito nel novembre 2024, ha ottenuto 10 nomination agli Oscar, tra cui quella per il miglior film, vincendo per Migliori Costumi e per la Migliore Scenografia. Ad oggi, il film ha incassato 750 milioni di dollari in tutto il mondo

Nel mondo è stato l'adattamento da Broadway di maggior successo, per la gioia del regista, il confermato Jon M. Chu, e il cast guidato dalle candidate all'oscar Cynthia Erivo e Ariana Grande, pronte a guidare il capitolo finale della storia delle streghe di Oz, che inizia con l'inatteso allontanamento brutale fra Elphaba e Glinda. La prima è ormai ostracizzata come la Strega Malvagia dell'Ovest, vive in esilio nella foresta, continuando la sua lotta per la libertà degli animali di Oz e cercando disperatamente di rivelare la triste verità sul Mago (Jeff Goldblum).

Glinda, nel frattempo, è diventata l'emblema della bontà per tutta Oz, vive nel palazzo della Città di Smeraldo e gode dei vantaggi della fama e della popolarità. Sotto le direttive di Madame Morrible (Michelle Yeoh), Glinda viene scelta come brillante punto di riferimento per il popolo di Oz, rassicurando le masse che tutto va bene sotto il governo del Mago.