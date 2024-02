Wicked: Parte 1, il primo trailer svelato al Super Bowl mostra Glinda ed Elphaba più amiche che mai

News Cinema

Il Super Bowl non ha rinunciato ad un pizzico di magia proveniente dal mondo de Il Mago di Oz, mostrando il primo teaser trailer di Wicked: Parte 1 con Glinda ed Elphaba più amiche che mai.

Il Super Bowl ha introdotto un pizzico di magia nell’edizione 2024 mostrando in anteprima il primo teaser trailer di Wicked: Parte 1, adattamento dell’omonimo spettacolo di Broadway con protagoniste Ariana Grande e Cynthia Erivo. Entrambe interpreteranno due amiche-nemiche la cui storia è ambientata nel mondo de Il Mago di Oz. Tratto dall’omonimo musical di successo che a sua volta è tratto da un romanzo, Wicked è stato diviso in due parti per volontà del regista Jon M. Chu. Il primo capitolo è atteso al cinema a novembre 2024 e racconterà in che modo Elphaba è diventata la Strega dell’Ovest.

Wicked: Parte 1, il primo trailer mostra Glinda ed Elphaba più amiche che mai

La produzione di Wicked si è conclusa di recente e, in occasione del Super Bowl, ha introdotto alcuni aspetti del suo mondo magico e coloratissimo. La trama ruota attorno all’amicizia tra Glinda ed Elphaba e mostrerà in che modo la loro amicizia si tramuterà in altro, schierandole su fronti opposti prima di quanto accadrà poi ne Il Mago di Oz. La storia, infatti, nasce come prequel ed evidenzia la lotta personale di due personaggi molto amati, rivali in amore e alle prese con il governo corrotto del Mago. Il musical ha riscosso grande successo a Broadway, a partire dal debutto nel 2003 incassando oltre un miliardo di dollari nel 2016, come riporta ComicBook. Il cast è ricco di stelle, a partire dall’attrice premio Oscar Michelle Yeoh che interpreta Madame Morrible, Jonathan Bailey invece sarà Fiyero, Jeff Goldblum invece interpreterà il Mago. E ancora Ethan Slater, Bowen Yang, Bronwyn James, Marissa Bode, Keala Settle, Aaron Teoh e Colin Michael Carmichael. Perché dividerlo in due? Il regista ha rivelato tempo fa:

Ecco cosa è successo: mentre preparavamo la produzione nell'ultimo anno, è diventato impossibile racchiudere la storia di Wicked in un unico film senza arrecargli qualche danno reale. Mentre cercavamo di tagliare le canzoni o ridimensionare i personaggi, quelle decisioni cominciavano a sembrare compromessi fatali per il materiale originale che ci ha intrattenuto tutti per così tanti anni. Abbiamo deciso di darci una tela più grande e di realizzare non solo un film Wicked. ma due! Con più spazio, possiamo raccontare la storia di Wicked come doveva essere raccontata, apportando ancora più profondità e sorpresa ai viaggi di questi amati personaggi.