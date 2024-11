Wicked, dopo le polemiche sulla paga di Ariana Grande e Cynthia Erivo, la Universal smentisce

News Cinema

Secondo una voce, ci sarebbe stata un'enorme disparità di paga tra Ariana Grande e Cynthia Erivo per Wicked, a sfavore di quest'ultima. La Universal ha deciso di intervenire ufficialmente per fermare la fake news.

Mentre la prima parte di Wicked sta avendo un grande riscontro al boxoffice (specialmente negli USA), in rete si era diffusa la voce che ci fosse stata un'enorme disparità di paga tra Ariana Grande e Cynthia Erivo, le due protagoniste dell'adattamento cinematografico del musical. Una disparità gigantesca che aveva messo nel mirino la Universal Pictures. Sono questioni che diventano rapidamente politiche, per cui la major è corsa ai ripari per smentire quella che a quanto pare è soltanto una fake news. Leggi anche Wicked, per Ariana Grande e Cynthia Erivo nessun provino insieme. Il regista: "Mi sono fidato della loro chimica"

Wicked, Cynthia Erivo è stata pagata come Ariana Grande, la Universal lo rivendica