Whistle: il prmo trailer del nuovo horror di Corin Hardy

Il regista di The Nun torna al cinema di genere con Whistle, un film su un oggetto maledetto. Ecco il primo trailer.

Ottime notizie per tutti noi horrorofili: arriverà al cinema l'anno prossimo il nuovo film di Corin Hardy, che sembra più interessante di The Nun, che è stato ad oggi il suo più grande successo dopo il debutto in patria, la Gran Bretagna, con The Hollow. Dopo aver diretto il sequel di The Nun e la serie televisiva Gangs of London, Hardy torna al genere con un film dal cast rigorosamente giovane (con l'unica eccezione del grande Nick Frost), che ruota intorno al classico topos dell'oggetto maledetto che, casualmente scoperto, causa conseguenze (in)immagimabili. Di Whistle è appena uscito il primo trailer, che vi mostriamo.

Whistle: il cast e la trama

Vi parlavamo dei giovani protagonisti di Whistle, che sono Dafne Keen, Sophie Nélisse, Sky Yang e Percy Hynes White. Nel film, un gruppo di inconsapevoli e disadattati studenti liceali, si imbatte in un oggetto maledetto: un antico "Fischio della morte" atzeco. Scoprono che fischiando, il suono terrificante emesso dalla maschera chiama la loro morte a dar loro la caccia. Mentre i cadaveri aumentano, gli amici indagano le origini del manufatto mortale in un disperato tentativo di mettere fine alla orribile catena di eventi che hanno scatenato. Whistle è stato scritto da Owen Egerton e tratto da un suo racconto. I produttori, come avete visto dal trailer, sono tutti nomi noti nel campo del cinema horror. In merito a Whistle, Corin Hardy ha dichiarato:. “Whistle è stato fatto nel modo spudorato dei film sugli adolescenti emarginati con cui sono cresciuto. Ero attratto dalla misteriosa mitologia che circonda il 'Fischio della Morte' e da come mi ha offerto l'opportunità di creare una varietà di morti cinematografiche, creative e terrificanti".