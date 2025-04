When It Rains in LA, il trailer: arriva al cinema l'8 maggio l'horror ambientato in una Los Angeles piovosa

News Cinema

David M. Parks è il regista dell'horror-thriller When It Rains in LA con Eric Roberts, Monroe Cline e Mike Ferguson. Il film esce in Italia grazie a PopCorn Distribution.

I seguaci del genere horror, curiosi di scoprire autori meno noti, potrebbero annotarsi l'arrivo in sala di un film americano di produzione indipendente. When It Rains in LA, questo il titolo, è un poliziesco thriller che sconfina nell'horror in arrivo nei cinema italiani l'8 maggio. Diretto da David M. Parks, che ha firmato molti titoli come direttore della fotografia ed è qui al suo sesto film da regista, il film si ambienta in una Los Angeles insolitamente piovosa tra atmosfere cupe ed ha l'ambizione di giocare con le aspettative del pubblico, come un buon film horror dovrebbe saper fare. Ad accompagnare le immagini, una colonna sonora firmata dal produttore musicale olandese Faïs, autore di successi europei come Hey (oltre 140 milioni di ascolti su Spotify) e Used To Have It All (oltre 25 milioni). La sua musica punta ad amplificare il senso di disorientamento della storia.

When it Rains in LA: trama e trailer del film