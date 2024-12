Wanted Cinema e i titoli in arrivo nei prossimi mesi

News Cinema

L'irruzione della realtà e della storia e uno sguardo attento ai titoli più interessanti dai festival internazionali. Wanted Cinema ha presentato il suo listino con le novità al cinema nei primi mesi del 2025 in occasione delle Giornate di Cinema di Sorrento.

L'attualità fa irruzione come documento cinematografico indelebile nel listino delle novità dei prossimi mesi di Wanted Cinema con No Other Land, documentario dai territori occupati che regala un drammatico sguardo sull'eterna tragedia del conflitto fra Israele e Palestina. Solo uno degli esempi, il primo, in sala a metà gennaio per tre giorni, del listino Wanted, che conferma l'attento lavoro di ricerca nei grandi festival internazionali e presenta titoli come il biopic francese Simone Veil.

Ne abbiamo parlato a Sorrento con la responsabile marketing Beatrice Moia.