Walter Hill a Roma per inaugurare la Cervelletta con I guerrieri della notte e tenere una masterclass al CSC

Arriva a Roma per inaugurare il Parco della Cervelletta il 5 giugno col suo I guerrieri della notte, il regista americano Walter Hill.

Con molto piacere condividiamo il comunicato stampa relativo all'arrivo a Roma di uno dei nostri registi americani preferiti, il leggendario Walter Hill, autore di film cult come I guerrieri della notte, 48 ore, Strade di fuoco e Johnny il Bello, per citarne solo alcuni, in occasione dell'inaugurazione del Cinema in Piazza alla Cervelletta, il 5 giugno, proprio col primo di questi film.

Walter Hill a Roma

­ “Guerrieri! Giochiamo a fare la guerra?”. L’invocazione che chiunque abbia sentito difficilmente ha dimenticato risuonerà di nuovo a 46 anni di distanza con la proiezione de I guerrieri della notte (The Warriors), domani 5 giugno alle 21.15 alla Cervelletta, uno degli appuntamenti da non perdere dell’undicesima edizione de Il Cinema in Piazza. A parlare del film di culto sulle gang giovanili e la New York cupa e violenta della fine dei Settanta sarà lo stesso regista Walter Hill, 83 anni, ospite della Fondazione Piccolo America assieme al rapper Suarez. L'evento inaugurerà il maxischermo nel parco del quartiere di Tor Sapienza. In una Grande Mela all’apparenza irriconoscibile, ma che negli ultimi anni è tornata endemicamente a essere pericolosa di notte e sottoterra. Chi lo vedrà per la prima volta probabilmente farà il tifo per i Guerrieri, una delegazione a un raduno di bande accusata di aver ucciso Cyrus, leader carismatico dei potenti Riffs, nel tentativo di tornare indenne a piedi e in metropolitana nel suo feudo di Coney Island. Lungo il percorso, in poche ore notturne dovranno fronteggiare tra gli altri i Baseball Furies, con le divise e le mazze dello sport più Usa che c’è, i Turnbulls Ac’s rasati a zero, gli Orfani dall’aspetto malmesso che inganna, ma anche le Lizzies, una gang di sole ragazze pericolose come le sirene di Omero. Senza scordare la polizia, che gestisce i traffici illeciti contro cui si batteva Cyrus, il cui obiettivo era riunire tutti i gruppi e mettere fine ai conflitti. L’Anabasi dei Warriors è scandita dalla voce suadente ma velenosa di Dolly Bomba, la speaker della radio ufficiale delle gang che incita alla caccia ai nove in fuga, tra scontri a mani nude e metrò presi in corsa. Walter Hill è qui in Italia anche per ricevere il Premio all’Eccellenza che gli verrà consegnato al Centro Sperimentale di Cinematografia, il 6 giugno dove terrà una masterclass per gli allievi CSC di tutti i corsi moderata dal critico Flavio De Bernardinis, Vice Preside del CSC – Scuola Nazionale di Cinema.