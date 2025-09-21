TGCom24
News Cinema

Wallace & Gromit: il terzo film si farà? Sarà lo spin-off su Feathers McGraw? Nick Park è possibilista

Carola Proto

Quando i fan di Wallace & Gromit hanno visto Wallace & Gromit - Le piume della vendetta, hanno subito chiesto a Nick Park di fare presto un nuovo film. Il regista torna oggi sull'argomento e non esclude un nuovo lungometraggio.

Wallace & Gromit: il terzo film si farà? Sarà lo spin-off su Feathers McGraw? Nick Park è possibilista

Il 2025 è iniziato per gli appassionati di animazione in stop-motion con un film davvero favoloso, approdato direttamente su Netflix. Parliamo di Wallace & Gromit - Le piume della vendetta, sequel del cortometraggio I pantaloni sbagliati. Nel regno Unito il film è passato per le sale, totalizzando un ottimo incasso e lasciando il pubblico con il desiderio di un altro lungometraggio con protagonisti i personaggi inventati da Nick Park. Ovviamente anche noi li vorremmo al centro di una nuova avventura cinematografica, e chissà che non verremo presto accontentati.
Se ci azzardiamo a fare una simile previsione, è perché lo stesso Nick Park, durante un'intervista, non ha escluso un film numero 3 incentrato sul bizzarro inventore e sul suo fedelissimo e paziente cane.

Il terzo film di Wallace & Gromit si farà o non si farà?

Nick Park ama le sue creature, e quindi non c'è ragione per cui non debba adoperarsi per realizzare un nuovo fantastico film. I suoi fan, nello specifico, sarebbero felici di vedere uno spin-off dedicato a Feathers McGraw, il pinguino criminale che in Wallace & Gromit - Le piume della vendetta cercava di incastrare Wallace e Gromit, che, tempo prima, lo avevano catturato e consegnato alla polizia, che lo aveva rinchiuso in uno zoo. Park ha parlato anche di questo. Alla domanda se Wallace e Gromit torneranno al cinema, l'animatore ha risposto: "Lo spero", per poi aggiungere:

Ci vuole parecchio tempo per impostare questi film e farli bene, ma ho sempre delle idee che mi frullano per la testa.

Riguardo alla origin-story su Feathers McGraw, ha invece detto:

In realtà è una cosa che mi hanno chiesto diverse volte. È un'idea interessante. Rispondo semplicemente: "Seguiranno aggiornamenti, in realtà". È difficile fare previsioni, a meno che non ti venga in mente un'idea fantastica.

Queste brevi dichiarazioni sono un po’ poco per cantare vittoria, ma, se non altro, l'intenzione di continuare la saga c'è. Resta da capire quanto ci vorrà, se pensiamo che tra i due film Wallace & Gromit sono passati 20 anni. Speriamo solo di non doverne aspettare altrettanti. Ricordiamo che entrambi hanno avuto ottime recensioni praticamente ovunque. Sul sito rottentomatoes, ad esempio, il secondo ha avuto il 100% di critiche positive e il primo (Wallace & Gromit - La Maledizione del Coniglio Mannaro) il 95%. Proprio questo altissimo gradimento potrebbe generare in Nick Park una notevole ansia da prestazione e rallentare ulteriormente il processo creativo. Staremo a vedere. Intanto ecco di nuovo il trailer di Wallace & Gromit - Le piume della vendetta.

Carola Proto
  • Giornalista specializzata in interviste
  • Appassionata di cinema italiano e commedie sentimentali
