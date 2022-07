Wakanda Forever: è bello e commovente il primo trailer del sequel di Black Panther

News Cinema

Quello di Wakanda Forever è un trailer che cerca più emozioni e meno spettacolarità. Sulle note di una cover di No Woman No Cry di Bob Marley.

Sono pervase di malinconia le immagini del primo trailer di Wakanda Forever. Si percepisce ad ogni fotogramma l'assenza del compianto Chadwick Boseman e quanto il dolore di averlo perso non sia ancora stato realmente elaborato. Kevin Feige, il boss dei Marvel Studios, aveva dichiarato tempo fa che avrebbero tentato di realizzare un film di cui l'attore sarebbe stato fiero. Deceduto nell'agosto del 2020 a causa di un tumore al colon, Chadwick Boseman non è stato soltanto l'interprete di Black Panther, ma è diventato un simbolo per tutta la comunità degli afro-americani