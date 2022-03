Voltron, l'anime sta per diventare un film dal vero

News Cinema

È in corso una battaglia sui diritti per un lungometraggio dal vero basato sul mitico anime Voltron: chi si sta occupando del progetto? Dove lo vedremo?

L'anime Voltron sta per ricevere l'onore di un film dal vero, che ha già un regista designato ma non ha ancora l'appoggio di uno studio: secondo quanto rivelato da Hollywood Reporter, è in corso un'asta per aggiudicarsi i diritti del progetto, che potrebbe quindi indifferentemente vedere la strada del cinema o dello streaming. Indaghiamo più a fondo. Leggi anche Transformers: Rise of the Beasts rimandato di un anno, spostato anche il nuovo Star Trek

Voltron, il film: chi lo produrrà e chi lo dirigerà

L'idea di realizzare un lungometraggio in live-action di Voltron nasce dai producer Todd Lieberman e David Hoberman, nonché da Bob Koplar, che con la sua World Events Productions detiene i diritti del marchio. Sembra strano che un'entità americana detenga i diritti di un anime, ma Voltron - come sapranno gli appassionati - ha una storia particolare: in teoria non esiste, fu il risultato del rimontaggio di due originali anime della Toei realizzati tra il 1981 e il 1982, cioè Golion (che in Italia andò brevemente in onda così com'era nel 1982 su Canale 5) e Kikō kantai Dairugger XV.

Il robottone che nasceva dall'unione di cinque leoni robot, pilotati da cinque eroici giovani, sarà quindi il protagonista di un film affidato alle cure registiche di Rawson Marshall Thurber, reduce dal successone su Netflix del suo Red Notice con Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds. Proprio questo potrebbe far pensare che a ospitare il film possa essere Netflix stessa, visto che è l'attuale casa della serie animata reboot Voltron: Legendary Defender (2016) della DreamWorks Animation, ma invece pare che il colosso di Reed Hastings non stia partecipando all'asta.

A contendersi infatti i diritti del progetto ci sarebbero, sempre stando alle voci, la Warner Bros., la Universal e Amazon (gli unici nomi trapelati). Chi la spunterà?