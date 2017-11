Vision Distribution: i prossimi film della giovanissima distribuzione

La neonata Vision Distribution, che ha distribuito Monolith, Nove lune e mezza e La casa di famiglia, chiude il 2017 con il secondo film da regista di Alessandro Gassmann, che si intitola Il Premio e ha come protagonista Gigi Proietti, e con la nuova regia di Riccardo Milani, che in Come un gatto in tangenziale riunisce ancora una volta Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Da febbraio ad aprile usciranno altri cinque film, fra cui Sono tornato di Luca Miniero, Il tuttofare (con Sergio Castellitto ed Elena Sofia Ricci) e Basta credere, che vede davanti alla macchina da presa Edoardo Leo e Margherita Buy e dietro Alessandro Aronadio.



Ce ne parla Nicola Maccanico, Amministratore Delegato Vision Distribution: