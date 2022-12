Vicini di casa vince al boxoffice italiano del weekend!

News Cinema

C'è cinema nostrano in vetta al botteghino italiano del weekend con Vicini di casa. Lo seguono l'anteprima del Gatto con gli stivali 2 e One Piece Film: Red.

C'è un film nostrano in vetta al boxoffice italiano del weekend, una circostanza che va celebrata dopo diverse settimane devote a Hollywood: nei primi quattro giorni la commedia Vicini di casa ha registrato 606.650 euro: racconta di una coppia disillusa (Claudio Bisio e Vittoria Puccini), che decide di seguire l'esempio degli affiatati vicini di casa (Vinicio Marchioni e Valentina Lodovini) con una proposta "irriverente"... Una bella partenza per il film Medusa diretto da Paolo Costella e scritto da quest'ultimo con Giacomo Ciarrapico.

Per il resto della classifica parliamo di un boxoffice all'insegna dell'animazione: era solo in anteprima per due giorni, perché l'uscita effettiva è programmata per il 7 dicembre, ma Il gatto con gli stivali 2 - L'ultimo desiderio ha cominciato a scalpitare al secondo posto, con 490.250 euro già all'attivo, il proverbiale buongiorno che si vede dal mattino.

Ci spostiamo in zona anime per la terza posizione di One Piece Film: Red, terzo solo se si guarda al weekend, perché questo tipo di eventi per appassionati ottiene numeri migliori all'esordio. Infatti il totale sui quattro giorni è il trionfatore assoluto della classifica, con ben 756.400 euro. Il mondo grottesco piratesco creato da Eiichirō Oda, diretto in questo caso da Gorô Taniguchi, continua a chiamare a raccolta i suoi tanti fan.