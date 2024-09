Vermiglio scatta al secondo posto del boxoffice italiano del weekend, alle spalle di Cattivissimo Me 4

News Cinema

Vermiglio ha quasi triplicato i suoi risultati al botteghino italiano del weekend, dopo l'annuncio del suo avvicinamento agli Oscar. È un secondo posto dietro a Cattivissimo Me 4, ma il film di Maura Delpero in seconda posizione ha scavalcato Beetlejuice Bettlejuice.

Dopo che Vermiglio di Maura Delpero è diventato il rappresentante dell'Italia ai prossimi Oscar, è meritatamente balzato al secondo posto del boxoffice italiano del weekend, triplicando i suoi incassi rispetto alla scorsa settimana, e registrando la media per sala più alta della classifica, 3.344 euro (fonte Cinetel). Il Leone d'Argento a Venezia era uscito infatti la scorsa settimana, collocandosi in sesta posizione, ma con quasi 400.000 euro nel weekend si trova solo dietro all'ancora per poco intoccabile vetta di Cattivissimo Me 4, con 430.000. Il film di Delpero, racconto al femminile (ma non solo) di una famiglia sul finire della Seconda Guerra Mondiale, tra le montagne del Trentino, ha totalizzato finora 606.300 euro: è stato già annunciato che le copie in circolazione, al momento 119, aumenteranno di altre 200 nel corso della settimana. La regista commenta così questo risultato: "È una grande gioia vedere i cinema pieni, condividere il rituale della sala, sentire il calore degli spettatori, quelli più comunicativi che vogliono commentare e discutere, quelli che rimangono silenziosi e discreti, ma raccontano con gli occhi che sono contenti di essere usciti di casa per vedere un film. È sempre un momento magico, dopo anni di lavoro su un immaginario, vivere il momento in cui quel mondo si trasforma nel cuore, nella mente e nella pancia dello spettatore, che lo fa suo e se lo porta a casa". Leggi anche Vermiglio verso l'Oscar, la regista Maura Delpero: "Accolgo la notizia con serenità, ho avuto un percorso in salita" Vermiglio: Il Trailer Ufficiale del Film Gran Premio della Giuria al Festival di Venezia 2024 - HD

Cattivissimo Me 4 nel frattempo qui in Italia ha toccato i 16.796.000 euro (terzo miglior risultato dell'anno solare), nel mondo è a quota 953.350.000 (fonte Boxofficemojo), a fronte di un costo sui 100 milioni (fonte The Hollywod Monday). Ulteriore trionfo di Gru e dei Minion.

È Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton con Michael Keaton a far spazio a Vermiglio, slittando al terzo posto e lasciandogli il secondo: il ritorno dello "Spiritello Porcello" a 36 anni di distanza dal prototipo continua a convincere con 371.000 euro, per un totale italiano al momento di 4.779.000 e mondiale di 373.333.000 di dollari, per un budget di 99 milioni, come scherzosamente sottolineato dagli accorti autori: la Warner Bros., che aveva meditato di mandarlo direttamente in streaming, sarà felice di aver cambiato idea...

Dopo le anteprime e i quattro giorni di programmazione, l'animato Transformers One di Josh Cooley, prequel sull'amicizia tra Optimus Prime e Megatron che diventa conflitto, si accontenta di una quarta posizione e di 507.500 euro (371.000 nel solo weekend). Secondo The Animation Magazine il film Paramount è costato poco meno di 150 milioni di dollari: se così fosse, preoccupa il suo tiepido incasso mondiale di 72.000.000 dollari, quando il film negli Usa è già arrivato alla seconda settimana ed è stato superato dal Robot selvaggio della DreamWorks Animation.

Debutta al quinto posto il film autobiografico di Francesca Comencini, Il tempo che ci vuole, sul suo rapporto col babbo, il grande regista Luigi Comencini, interpretato da Fabrizio Gifuni (mentre l'alter ego di Francesca è Romana Maggiora Vergano): la partenza è da 295.000 euro.