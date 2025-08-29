Venezia 82, After the Hunt incendia il dibattito: Luca Guadagnino tra scandali, potere e l'ombra di Woody Allen

News Cinema

Al Festival di Venezia 2025, il regista Luca Guadagnino presenta alla stampa After the Hunt - Dopo la Caccia. Al suo fianco, i protagonisti Julia Roberts, Andrew Garfield, Ayo Edebiri, Chloë Sevigny e Michael Stuhlbarg.

Alla 82esima Mostra del Cinema di Venezia è la giornata di After the Hunt - Dopo la Caccia. L'ultima fatica di Luca Guadagnino non vanta solo un cast eccezionale, ma promette di dividere e persino indignare il pubblico. Del resto, era proprio questo l'obiettivo del regista italiano, come confessato apertamente durante la conferenza stampa al Lido.

I protagonisti di After the Hunt sono Julia Roberts e Andrew Garfield, che interpretano due brillanti e stimati professori di un prestigioso college americano. Hank Gibson (Garfield) si ritrova travolto da un terribile scandalo quando una studentessa modello, Maggie (Ayo Edebiri), lo accusa di aggressione. Alma (Roberts), catapultata in un vortice di segreti e ambiguità, dovrà decidere da che parte stare. Cosa non semplice, e non solo perché decifrare chi mente e chi dice il vero è un'ardua sfida. Ma perché la posta in gioco è altissima: la propria reputazione. Completano il cast Michael Stuhlbarg e Chloë Sevigny, presenti a loro volta all'incontro con la stampa.

La complessità delle protagoniste femminili è ciò che più ha colpito Julia Roberts, quando ha accettato di unirsi al film. "Era la patte più succosa - ha dichiarato - la grande problematicità di tutti i protagonisti. Nora [Garrett, autrice della sceneggiatura, ndr] ha assemblato un gruppo in cui si innesca un effetto domino di conflitti e sfide. È per questo che è valsa la pena lavorare al film". Ayo Edebiri ha aggiunto: "Penso che ci sia così tanta ricchezza in ogni personaggio e questo ci ha permesso di tirare fuori il meglio del ruolo l'uno dall'altro".

After the Hunt, Julia Roberts a Venezia 82: "Non chiamatelo film femminista"

Secondo la star di Pretty Woman, tuttavia, il clou di After the Hunt non risiede nella rappresentazione della lotta femminista. Certo, il film di Guadagnino affronta anche questo aspetto, ma non solo: in ballo ci sono anche i privilegi di genere, il coraggio di prendere posizione e molto altro. "Non per essere polemica, ma non credo che il film sia necessariamente connesso alla tematica delle battaglie della donne, o di donne che non si supportano a vicenda. C'è molto di più che viene tirato in ballo. È bello che abbia generato un dibattito ed è così che volevamo che ciascuno si sentisse, ascoltando diversi punti di vista. Ciascuno può capire quali sono le sue convinzioni e in cosa credere".

Norah Garrett ha dato man forte all'attrice, affermando che gli interrogativi che After the Hunt solleva sono carichi di sfumature e che il suo intento era mostrare in modo reale quanto sia difficile essere se stessi nella società, così da spingere gli spettatori a chiedersi in cosa credono. Luca Guadagnino ha sottolineato che ciò che più gli piace del suo film è l'idea che ciascun personaggio abbia la propria verità: "Non ce n'è una più importante dell'altra, al centro c'è l'impatto della verità e quali sono i confini. Ognuno mente a se stesso e finge di essere qualcun altro. Non si tratta di promuovere valori antiquati".

<a href="https://www.comingsoon.it/film/after-the-hunt-dopo-la-caccia/67506/video/?vid=47530" title="After The Hunt: Dopo La Caccia: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film di Luca Guadagnino con Julia Roberts e Andrew Garfield - HD">After The Hunt: Dopo La Caccia: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film di Luca Guadagnino con Julia Roberts e Andrew Garfield - HD</a>

Luca Guadagnino: l'omaggio Woody Allen e il fascino della lotta per il potere

In seguito, a Julia Roberts è stato chiesto se fosse preoccupata per le controversie che il film avrebbe potuto suscitare, ma la diva ha respinto l'idea.

Per me è una storia incredile. Ricordo la prima volta che ho visto un film intitolato Tender Mercies [Un tenero ringraziamento, 1983, ndr]. E ho pensato che ci fosse qualcosa di magico nell'idea che una telecamera si posasse in un posto e documentasse quello che stava succedendo. Ed è proprio questo che penso di questo film. Non stiamo facendo dichiarazioni. Stiamo ritraendo queste persone in questo preciso momento, e la telecamera è caduta dal cielo in questo preciso istante e cattura ogni cosa.

Parliamo dei titoli di testa del film, apparentemente ispirati al font classico e inconfondibile utilizzato nei titoli dei film diretti da Woody Allen. Alla luce della trama di After The Hunt e delle note accuse rivolte al regista newyorchese dalla figlia Dylan Farrow, la scelta è apparsa quantomeno singolare e per niente casuale. Luca Guadagnino ha sdrammatizzato: "La risposta più sfacciata sarebbe perché no?".

Quando ho iniziato a pensare a questo film con i miei collaboratori, non riuscivamo a smettere di pensare a Crimini e misfatti, a Un'altra donna o a Hannah e le sue sorelle . E c'era un'infrastruttura nella storia che sembrava molto legata alla grande opera di Woody Allen tra il 1985 e il 1991.

E ancora: "Ci ho giocato un paio di volte in passato. Ho usato quel tipo di grafica e font un paio di volte. Mi è sembrato anche un interessante accenno al tema di un artista che ha dovuto affrontare un certo tipo di problema nella sua vira. E qual è la nostra responsabilità nell'osservare l'opera di un artista che amiamo come lui? A proposito, quel font è un classico".

Infine, gli è stato chiesto cosa pensi dell'ambiente accademico in cui è ambientata la storia di After the Hunt. "Lo script di Norah ha approfondito una conversazione che avevo già iniziato con me stesso sul potere. Sul perchè lo vogliamo e combattiamo per ottenerlo e sottrarlo agli altri. Io penso sempre in termini cinematografici e l'idea di corridoi, classi, appartamenti, bar e ristoranti era cosi iconica e universale che sembrava perfetta. Io mi chiedo sempre: "Cosa vuoi?" e mi rispondo che voglio tranquillità. Così, quando vedo in altri l'ambizione a scapito del prossimo, lo trovo interessante. È come una dannazione ed è bello aver l'opportunità di esplorare questa cieca ricerca di chi è disposto a tutto per essere definito dal potere che ha".