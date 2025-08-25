Velluto Blu: il nuovo trailer italiano del capolavoro di David Lynch che torna nei cinema italiani

News Cinema

Lucky Red e Cineteca di Bologna riportano in sala come evento speciale, in versione restaurata, uno dei film più amati del geniale regista morto pochi mesi fa. Ecco il nuovo trailer italiano di Velluto Blu.

Tenetevi pronti, perché alla fine dell'estate, e del Festival di Venezia che per due settimane catalizzerà l'attenzione dei cinefili, riprende l'omaggio al grande David Lynch organizzato da Lucky Red e Cineteca di Bologna, che a maggio hanno iniziato a redistribuire nuovamente nelle sale italiani i capolavori di uno dei più grandi maestri del cinema di tutti i tempi.

Si era iniziato con Cuore selvaggio, seguito da Eraserhead e da The Elephant Man, mentre ora è il turno di Velluto blu, che sarà al cinema come uscita evento dal 15 al 17 settembre nella versione restaurata in 4K che fu supervisionata dallo stesso Lynch.

Quarto lungometraggio del regista, datato 1986, è il film che dopo le parentesi più o meno mainstream di The Elephant Man e Dune ha riportato il cinema di Lynch ai toni, gli stili e le atmosfere che lo hanno reso celebre e che già caratterizzavano l'esordio di Eraserhead. Così Lynch parlò di questo suo splendido film, la versione lynchiana di un noir, interpretato da Kyle MacLachlan, Isabella Rossellini, Dennis Hopper e Laura Dern:

[...] è un film molto americano. Visivamente sono stato ispirato dalla mia infanzia a Spokane, nello stato di Washington. Lumberton è un nome vero: ci sono molte Lumberton in America. L’ho scelto in modo da avere distintivi di polizia e cose del genere, perché era una cittadina vera. Poi la mia immaginazione ha preso il volo e così ecco i camion della legna che attraversano l’inquadratura e quel motivetto alla radio – “Al primo tonfo di un albero…” – tutto questo è stato una conseguenza della scelta del nome.

C’è una dimensione autobiografica. Kyle veste come me. Mio padre faceva il ricercatore scientifico per il Dipartimento dell’Agricoltura a Washington. Eravamo sempre nei boschi. Quando ce ne siamo andati ero stufo marcio dei boschi, ma ancora oggi i tronchi, i taglialegna… tutto questo per me è l’America, come le staccionate e le rose nella sequenza iniziale. Quell’immagine è talmente impressa nella mia memoria, e mi rende così felice. Fa parte dell’infanzia di molti di noi. […]

Blue Velvet è un viaggio sotto la superficie di una cittadina americana, ma è anche una sonda lanciata nell’inconscio o in un luogo in cui si affrontano cose che normalmente non incontri. Uno dei tecnici del suono l’ha definito un incrocio fra Norman Rockwell e Hieronymus Bosch. È un addentrarsi il più possibile in quella dimensione, per poi uscirne. C’è un punto di immersione totale, e da lì si riaffiora.