News Cinema

Ve lo immaginate Tom Holland come Tanjiro di Demon Slayer? Ecco la teoria dei fan che sta facendo il giro del web

di Cinzia Galgano

C’è una nuova teoria che sta girando su internet e che, ammettiamolo, un po’ ci piace: Tom Holland potrebbe interpretare Tanjiro in un live-action di Demon Slayer.

Ve lo immaginate Tom Holland come Tanjiro di Demon Slayer? Ecco la teoria dei fan che sta facendo il giro del web

All’inizio sembrava solo un meme sui social. Poi la questione è esplosa: TikTok, Reddit, Twitter, ovunque la gente discute, crea fan-art e immagina trailer.

Ma perché proprio lui?

Tanjiro non è un personaggio semplice. Non è il classico eroe che combatte e basta. È un ragazzo che porta letteralmente sulle spalle il dolore di una tragedia, che trova la forza di andare avanti per salvare la sorella e che non smette mai di mostrare empatia, anche nei confronti dei nemici.

Per questo serve un attore che sappia trasmettere cuore e vulnerabilità, oltre alla determinazione. E molti fan sono convinti che Tom Holland abbia proprio quel mix.

Effettivamente lo abbiamo visto saltare da un grattacielo all’altro con il sorriso di Peter Parker, ma anche affrontare ruoli più duri e drammatici come in The Crowded Room.

Netflix e la scommessa Demon Slayer

Non è un caso che questa teoria esca ora. Netflix, secondo diversi rumor, starebbe spingendo forte sul live-action di Demon Slayer, con un budget più alto del previsto per cavalcare l’enorme e recente successo di Demon Slayer: Infinity Castle. Il film d’animazione è il nuovo capitolo cinematografico dell’anime, primo di una trilogia che adatta l’arco finale del manga. Uscito a luglio 2025, ha già superato i 560 milioni di dollari al botteghino mondiale, diventando il film anime di maggior incasso di sempre.

Dopo anni di adattamenti altalenanti, sembra che vogliano fare le cose in grande. E quale modo migliore per attirare l’attenzione del mondo intero se non con un nome come Tom Holland?

Da una parte ci sarebbero i fan dell’anime, già pronti a giudicare ogni dettaglio. Dall’altra, gli spettatori che magari non hanno mai visto Demon Slayer, ma che entrerebbero in sala solo per lui. Sarebbe, quindi, il modo perfetto per unire i due pubblici.

Questione di calendario

A rendere tutto più credibile c’è anche la sua agenda. Holland, in questo momento, sta girando Spider-Man: Brand New Day, che uscirà a luglio 2026, e ha da poco terminato le riprese di The Odyssey con Christopher Nolan, in arrivo sempre la prossima estate.

Potrebbe, dunque, esserci, tra la fine delle riprese di Spider-Man 4 e l’inizio della lunga promozione dei suoi due blockbuster, una piccola finestra libera.

Ed è proprio lì che i fan immaginano possa infilarsi il progetto Demon Slayer.

L’effetto Holland

Al di là della logistica, c’è un punto che conta più di tutto: l’effetto che un casting del genere avrebbe. L’annuncio ufficiale: “Tom Holland sarà Tanjiro” farebbe esploderebbe i social.

Per Netflix sarebbe la mossa perfetta: unire la popolarità gigantesca di Demon Slayer con quella di un attore che sta diventando sempre più riconosciuto. In questo modo, sarebbe più di un film: diventerebbe un evento.

Sarebbe una scelta troppo “pop”?

Alla fine, però, resta un grande punto di domanda: sarebbe davvero la scelta giusta? Tom Holland riuscirebbe a reggere il peso di un personaggio così amato senza far arrabbiare i fan più fedeli?

Per ora resta solo un’ipotesi suggestiva, ma mette in luce un fatto più ampio: gli anime non sono più un fenomeno di nicchia, stanno diventando sempre più globali, conquistando anche un pubblico che fino a pochi anni fa non li seguiva affatto (e persino li snobbava).

di Cinzia Galgano
Film stasera in TV