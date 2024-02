Vanessa Hudgens commenta il parallelismo tra High School Musicale e la love story di Taylor Swift e Travis Kelce

News Cinema

Gli scatti che ritraggono insieme Taylor Swift e il suo fidanzato Travis Kelce, giocatore di football dei Kansas City Chiefs, hanno riportato alla mente dei fan Hight School Musical e a commentare questo parallelismo è intervenuta anche Vanessa Hudgens, protagonsita del film.

Taylor Swift e Travis Kelce sono la coppia del momento: la cantante pop e il giocatore di football dei Kansas City Chiefs sono usciti allo scoperto qualche settimana fa, mandando in visibilio gli Swifties, i fan della pop star. Da allora, la coppia è apparsa insieme alle partite di football di Kelce della NFL, come sottolineato anche dal presentatore Jo Koy durante la cerimonia di premiazione dei Golden Globe 2024 a: "La differenza tra i Golden Globe e l'NFL? Ai Golden Globe ci sono meno inquadrature di Taylor Swift, giuro".

Vanessa Hudgens commenta il parallelismo tra la storia di Taylor Swift e Trace Kelce e High School Musical

Gli Swelce, come li hanno soprannominati i fan, sono diventati virali anche per via di alcuni scatti che li ritraggono insieme, abbracciati in campo, dopo che i Kansas City Chiefs hanno battuto i Baltimore Ravens, guadagnandosi un posto al Super Bowl di quest'anno. Nelle foto apparse sui social, Taylor Swift e Travis Kelce si abbracciano e si baciano emozionati e le loro foto hanno immediatamente richiamato alla memoria del pubblico diversi parallelismi con alcune scene di film della cultura pop.

Così, i fan hanno creato dei collage con scene tratte da pellicole cult come A Cinderella Story, con Hilary Duff e Chad Michael Murray, ma anche dal mondo delle serie tv, con Lucas e Peyton di One Tree Hill e, soprattutto, High School Musical, che vide protagonisti Vanessa Hudgens e Zac Efron. La trilogia di film musicali targati Disney racconta della storia d'amore tra un giocatore di football, Troy Bolton, e Gabriella Montez, durante gli anni del liceo. Il film è diventato famoso soprattutto per i duetti musicali tra i due interpreti, appartenenti a mondi completamente diversi. Esattamente come Taylor Swift e Travis Kelce.

Quando Entertainmente Tonight ha condiviso un post con tutte le references a cui i fan hanno pensato e tra queste non è mancata, ovviamente, quella con Vanessa Hudgens e Zac Efron che si guardano innamorati nei ruoli di Gabriela e Tory. Il post è diventato rapidamente virale e persino Vanessa Hudgens ha deciso di commentare questo parallelismo che si è venuto a creare. L'attrice e cantante ha dichiarato che ha trovato "Spassoso" questo parallelismo e anche il sito di informazione ha ricondiviso il commento, pubblicando una nota che dice:

"Vanessa Hudgens è arrivata nella nostra sezione commenti ed è sulle nuvole a essere paragonata a Travis Kelce e Taylor Swift. Quando un utente di X ha rilevato la somiglianza tra la love story di Travi e Taylor e quella dell'attrice in HSM, Vanessa si è buttata nel gioco e ha pubblicato un commento 'spassoso'"