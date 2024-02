Valentina Bellè: intervista con l'attrice, selezionata tra le Shooting Star della Berlinale 2024

News Cinema

Abbiamo incontrato Valentina Bellè a Berlino per una breve video intervista. L'attrice ha raggiunto al Festival altri 9 attori e attrici europei, celebrati quest'anno per la loro crescita a livello internazionale.

È da tempo ormai che il suo nome è ben impresso nelle mente degli spettatori italiani. Valentina Bellè è una delle 10 Shooting Star del Festival di Berlino 2024, individuate ogni anno dall'European Film Promotion (EFP) in diversi paesi europei in quanto "talenti emergenti", per quanto si possa dire senza indugio che l'attrice sia "emersa" nel nostro Paese da parecchio tempo.

Nata a Verona nel 1992 (il 16 aprile compirà 32 anni) da padre italiano e madre tedesca, sin dall'infanzia Valentina Bellè ha dimostrato una grande passione per il palcoscenico che ha sviluppato studiando recitazione teatrale nel corso della sua giovinezza. Dopo aver intrapreso una carriera da modella per finanziare il suo sogno, l'attrice inizia a studiare all'estero. A soli 19 anni si trasferisce a New York dove frequenta il Lee Strasberg and Film Institute, per poi perfezionarsi con un workshop a Vienna e in seguito a Roma al Centro Sperimentale di Cinematografia.

I primi ruoli arrivano nel 2013 con la serie Squadra Narcotici 2 e il film La vita oscena. Da allora la sua filmografia si è arricchita di anno in anno con altre produzioni per il piccolo schermo come I Medici, Sirene, Genius - Picasso, Romulus 2 e per il grande schermo come La buca, Il permesso, Una questione privata, L'uomo del labirinto, Ferrari e Lubo. Alla Berlinale era presente già l'anno scorso per presentare la serie The Good Mothers di cui è una delle protagoniste. Attualmente è al lavoro sul set della serie tratta dal film A.C.A.B. (2012).

