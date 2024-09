Uno Rosso, il nuovo trailer italiano ufficiale del film con Dwayne Johnson e Chris Evans

News Cinema

La commedia d'azione che vede i due attori impegnati nel tentativo di salvare il Natale sarà distribuito nelle sale italiane da Warner Bros. Pictures dal 7 novembre.

Babbo Natale - che pure è uno tosto, lo interpreta J.K. Simmons - viene rapito. La festa più popolare dell'anno è a rischio. Per salvarlo, il Natale (e Babbo) non resta altro che mettere tutto nelle mani del nerboruto capo della sicurezza del Polo Nord (Dwayne Johnson) e coinvolgere, suo malgrado, il più famigerato cacciatore di taglie del mondo (Chris Evans). Tutto questo accade in Uno Rosso, la commedia d'azione che vedremo al cinema dal 7 novembre distribuita da Warner Bros. Pictures.

L'idea del film - non originalissima, forse, ma va bene così - è di Hiram Garcia, che Chris Morgan (autore del copione di tanti film della saga di Fast & Furious) ha tramutato in sceneggiatura. Alla regia troviamo il Jake Kasdan che si è occupato del fortunato reboot di Jumanji e del suo sequel.

Assieme a Johnson e Evans, protagonisti assoluti, nel cast del film figurano anche Lucy Liu, Kiernan Shipka, Bonnie Hunt, Kristofer Hivju, Nick Kroll e Wesley Kimmel.

Questo è il nuovo trailer italiano ufficiale di Uno Rosso.