Uncharted, com'è stata realizzata la scena dell'aereo

In Uncharted con Tom Holland, ora nelle sale italiane, è stata ricreata la rocambolesca sequenza d'azione dell'aereo, vista in Uncharted 3 su Playstation. Il regista Ruben Fleischer spiega come sia stato possibile tradurla.

È da oggi al cinema in Italia Uncharted, adattamento cinematografico della serie di videogiochi Sony realizzati dai Naughty Dog, interpretato da Tom Holland: avevamo già visto un backstage in cui si ammiravano le riprese della famosa scena dell'aereo, omaggio alla sequenza di Uncharted 3. Ora il regista Ruben Fleischer ci aiuta meglio a capire come sia stata realizzata. Leggi anche Uncharted, Tom Holland: "Fortuna che non ho perso i denti" Uncharted: Behind The Stunts - HD

Uncharted, spiegata la lavorazione della scena dell'aereo con Tom Holland

In una scena di Uncharted, il giovane Nathan Drake interpretato da Tom Holland cerca di non precipitare da un aereo, compiendo assurde acrobazie su una serie di casse appese nell'aria, attaccate a un aereo in volo. Una sequenza davvero folle già in Uncharted 3 su Playstation 3, ma che ha rappresentato una sfida particolare per il regista Ruben Fleischer, l'ultimo di una serie di papabili registi per questo adattamento, l'unico ad aver condotto in porto l'operazione. A ComicBook.Com Fleischer ha raccontato la sfida di quella ripresa...

Quella sequenza è sempre stata una delle mie preferite nei videogiochi. Quando ho letto il copione e ho visto che avremmo aperto così, sono rimasto di sasso. Il modo in cui è stata girata in realtà è proprio bello! Non avevo mai fatto prima una cosa del genere. [...]

Esistono delle cose che si chiamato "KUKA", sono le braccia robotiche che di solito vedete nelle fabbriche di auto. Le abbiamo usate per sospendere le casse. Ce n'erano cinque ed erano tutte programmate da un computer per muoversi in sincrono. E sono riusciti a riprodurre quel movimento a coda di pesce. Poi le abbiamo collocate verticalmente, in modo tale che creassero un po' di discesa, per aiutarci con la gravità. [...]

Il nostro regista della seconda unità, Scott Rogers, che era anche il nostro coordinatore degli stunt, è un maestro in questi allestimenti. Ha appeso il cast e i cascatori sui cavi, per far loro attraversare queste casse. Abbiamo girato nel parcheggio esterno degli studi di Babelsberg [in Germania, è il capoluogo del Brandeburgo, ndr]. Per lo sfondo poi abbiamo fatto un compositing digitale.