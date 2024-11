Una Terapia di Gruppo, la commedia per ridere con garbo dell'importanza di prendersi cura di sé: intervista al cast

News Cinema

Il nuovo film diretto da Paolo Costella con Claudio Bisio, Margherita Buy, Claudio Santamaria, Valentina Lodovini, Leo Gassmann, Ludovica Francesconi e Lucia Mascino, arriva in sala il 21 novembre con Warner Bros. Pictures Italia. Abbiamo incontrato cast e regista per una conversazione sul tema affrontato dalla storia.

Che siate o non siate abituali frequentatori di studi di psicoterapia, che vi dedichiate o non vi dedichiate del tempo per diventare una migliore versione di voi stessi, acquisendo maggiore consapevolezza delle vostre emozioni e dell'effetto che hanno, poco importa. O meglio, (spoiler alert) importa eccome, trattandosi della vostra salute mentale di cui dovreste prendervi cura responsabilmente in attesa che il Ministero della Sanità affianchi al medico generico anche uno psicoterapeuta. Ma intanto, avete la possibilità di partecipare a una seduta speciale grazie a un film che tratta l'argomento con la giusta leggerezza. Una terapia di gruppo arriva nei cinema il 21 novembre, prodotto da Picomedia e distribuito da Warner Bros. Pictures Italia, con la regia di Paolo Costella. Del cast fanno parte Claudio Bisio, Margherita Buy, Claudio Santamaria, Valentina Lodovini, Leo Gassmann, Ludovica Francesconi e Lucia Mascino.

Una terapia di Gruppo: le ossessioni del nostro tempo

La storia inizia presentandoci sette individui, ognuna delle quali chiaramente affetta da DOC, un disturbo ossessivo compulsivo. Ognuno di loro ha un appuntamento con un luminare della psicologia, il Dottor Stern. Quest'ultimo è in ritardo, a dispetto del fatto che i suoi pazienti siano tutti presenti per quella che inizia a somigliare sempre di più a una seduta di terapia di gruppo. A sorpresa e autogestita. "Il tema contiene e richiede una grande attenzione nel trattare problematiche comportamentali e sociali in cui tutti ci possiamo immedesimare (e non sembra ma ci riguardano davvero tutti, in un modo o nell’altro, se non nelle manifestazioni esteriori quantomeno nelle ragioni che questi disturbi scatenano) e al tempo stesso perché offre situazioni che si prestano a essere osservate con lo sguardo della commedia senza dover forzare mai la mano" spiega Paolo Costella.

Il regista ci ricorda che le migliori commedie del nostro cinema nascono dai drammi ed è vero che è tipico della cultura italiana saper sdrammatizzare per meglio gestire le difficoltà che incontriamo. "Oggi ancora di più che in passato avvertiamo tutti, credo, da chi le storia le racconta a chi le guarda, l’esigenza di dare sostanza a una commedia con un approfondimento psicologico e una messa in scena con un suo peso specifico" continua Costella, "il primo passo in questo senso è stato scegliere un cast originale e di qualità, un gruppo eterogeneo ma affiatato in grado di sfruttare al meglio tutte le sfumature, nelle situazioni più divertenti ma non solo, per rendere giustizia a un argomento così sensibile che evoca temi come la diversità, il senso di inadeguatezza, il giudizio degli altri e l’accettazione di sé, da cui dipende in gran parte il grado di felicità nella vita di tutti noi".

Una terapia di Gruppo: la video intervista con il cast

Nel corso della giornata dedicata all'attività stampa del film, abbiamo avuto modo di sederci di fronte al cast. Con l'eccezione di Claudio Santamaria e Lucia Mascino, entrambi impegnati sui rispettivi dove sono al lavoro, a parlare del film nell'intervista erano presenti Claudio Bisio, Margherita Buy, Valentina Lodovini, Leo Gassmann, Ludovica Francesconi e il regista Costella.

Qui sotto la video intervista in cui attori e regista parlano della loro personale esperienza con la terapia, anche in questo caso con la giusta leggerezza, senza perdere di vista l'importanza del messaggio.



Una Terapia di Gruppo: La nostra video intervista al regista e al cast del Film - HD

Una terapia di gruppo: trama e trailer della commedia

Sei pazienti affetti da Disturbo Ossessivo Compulsivo ricevono per errore appuntamento alla stessa ora nello studio di un luminare della psicoterapia. C’è Federico (Claudio Bisio), affetto dalla sindrome di Tourette, che non controlla il suo sfacciato turpiloquio… e fosse solo quello! C’è Annamaria (Margherita Buy), maniaca del controllo, che verifica sempre tutto… ha chiuso il gas? La luce? E dove ha messo le chiavi della macchina? C’è Emilio (Claudio Santamaria), il più espansivo e socievole, che è ossessionato dal calcolo aritmetico… e conta tutto quello che gli capita sotto tiro. C’è Bianca (Valentina Lodovini), fissata con la pulizia, che sfugge qualsiasi contatto umano… missione impossibile con quella compagnia. C’è Otto (Leo Gassmann), terrorizzato dall’idea di rimanere escluso da qualsiasi occasione di lavoro… che non si stacca mai dal suo cellulare. C’è Lilli (Ludovica Francesconi), maniaca della simmetria, che ripete sempre tutto due volte… che ripete sempre tutto due volte. E insieme a loro c’è Sonia, la segretaria (Lucia Mascino), logorroica e nevrotica a sua volta, che prova in tutti i modi a tenerli buoni. Nell’attesa che il professore si presenti decidono di improvvisare una terapia di gruppo autogestita: costretti a fare squadra, i sei dovranno riuscire non solo ad andare d’accordo ma anche ad affrontare i propri traumi di fronte agli altri.