Una Notte Violenta e Silenziosa 2 annuncia la sua data d'uscita

David Harbour tornerà come Babbo Natale nel sequel di Una notte violenta e silenziosa, film che ha annunciato la sua data d'uscita: a quando al cinema?

Chi desidera un po’ di sana azione ed un pizzico di adrenalina anche a Natale non avrà di certo dimenticato la performance di David Harbour vestito di rosso in Una notte violenta e silenziosa. Il suo Babbo Natale è stato trascinato in una resa dei conti che non avrebbe mai immaginato di dover risolvere durante la notte più importante dell’anno per la sua attività di consegna. Dopo il successo del primo capitolo, Harbour tornerà nuovamente sotto forma di Babbo Natale nel diretto sequel intitolato momentaneamente Una notte violenta e silenziosa 2. E non bisognerà attendere troppo a lungo: il film, infatti, ha confermato la data d’uscita.

Una notte violenta e silenziosa 2, confermata la data d’uscita al cinema

Così come accaduto con il primo capitolo, anche il sequel di Una notte violenta e silenziosa arriverà al cinema e ha già fissato una data. La prossima avventura di David Harbour è attesa sul grande schermo il 4 dicembre 2026 e racconterà una nuova lunga notte di Babbo Natale. La versione interpretata da David Harbour non è quella che tutti vorrebbero vedere: il suo Babbo Natale ha un problema con l’alcol, ma è riuscito ugualmente a salvare una famiglia in difficoltà da un gruppo di mercenari guidati dal vendicativo Scrooge. Non è chiaro cosa racconterà il sequel: la famiglia della piccola Trudy potrebbe essere di nuovo in pericolo il prossimo Natale?

David Harbour interpreterà ancora una volta il suo Babbo Natale, reduce da altri successi nel Marvel Cinematic Universe come Thunderbolts* che l’ha rilanciato nel ruolo di Red Guardian. Pur non avendo ancora rivelato dettagli interessanti in merito alla trama, Una notte violenta e silenziosa 2 potrebbe coinvolgere nuovi personaggi come ad esempio la signora Claus. O ancora un gruppo di amici altrettanto vendicativi di Scrooge. Gli sceneggiatori, in precedenza, hanno spiegato che questo film avrebbe subito “un’influenza western” e che avrebbe scelto come fonte d’ispirazione il cult natalizio Miracolo nella 34ª strada.