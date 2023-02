Una gran voglia di vivere: è su Prime Video la commedia con Vittoria Puccini e Fabio Volo

News Cinema

Una gran voglia di vivere, diretto da Michela Andreozzi e tratto dall'omonimo romanzo di Fabio Volo, racconta di una coppia in crisi che prova a recuperare il rapporto intraprendendo un viaggio in Norvegia. Il film è disponibile da oggi in esclusiva streaming su Prime Video.

Una gran voglia di vivere: trama, cast e trailer del film di Michela Andreozzi

Una gran voglia di vivere è liberamente ispirato al romanzo omonimo di Fabio Volo, edito in Italia da Mondadori. Anna e Marco sono una coppia apparentemente perfetta, arrivata, però, al capolinea. Nel tentativo di riavvicinarsi, decideranno quindi di intraprendere un viaggio in Norvegia, insieme al figlio Tommaso. I problemi, però, sono sempre dietro l'angolo e rischiano di rovinare la ritrovata serenità, come si evince anche dalla trama ufficiale:



Milano, giorni nostri. Marco, ingegnere, e Anna, architetta, dopo un colpo di fulmine in piena regola, anni di convivenza serena e la nascita del figlio Tommaso, sono in crisi. Eppure, il loro sembrava un amore in grado di mantenere le promesse: coetanei, belli e sani. Ma non è bastato. Quando Anna, che ha messo da parte le sue ambizioni per occuparsi del figlio, propone a Marco un trasferimento a Ibiza per ricominciare insieme un nuovo capitolo della loro vita, il marito rifiuta. Ma quando a Marco viene proposto un trasferimento di lavoro ad Amsterdam, lui inizia a pensarci. Intanto, Anna vorrebbe separarsi, Marco no, ma dal momento che hanno promesso a Tommaso un viaggio nella terra dei Vichinghi, decidono comunque di partire in camper per la Norvegia. Riuscirà Marco a riconquistare sua moglie di cui è ancora innamorato? Durante un magico e indimenticabile giro per le terre dei fiordi, recupereranno in modo naturale ed insperato il loro rapporto. Fino al momento in cui Anna scoprirà che Marco le ha tenuto nascosta la proposta di lavoro ad Amsterdam…

Ad interpretare Anna e Marco sono, rispettivamente, Vittoria Puccini e Fabio Volo, coinvolto nel progetto anche come sceneggiatore, insieme a Michela Andreozzi e Filippo Bologna - premio David di Donatello per Perfetti sconosciuti. Completano poi il cast Paola Tiziana Cruciani, Rocío Muñoz Morales, Corrado Nuzzo e Ludovico Nava - nei panni di Tommaso. Michela Andreozzi, alla regia del suo terzo lungometraggio, ha diretto di recente alcuni episodi della serie Netflix Guida astrologica per cuori infranti. Un gran voglia di vivere - prodotto da Isabella Cocuzza e Arturo Paglia per Paco Cinematografica, in collaborazione con Prime Video e RT - è stato girato fra l'Italia e la Norvegia, con il sostegno della Regione Lazio fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo. Per scoprire se Anna e Marco riusciranno a superare la crisi e a recuperare il proprio rapporto non resta dunque che guardare Una gran voglia di vivere, in esclusiva su Prime Video.

Una gran voglia di vivere: la nostra intervista video a Fabio Volo, Vittoria Puccini e alla regista Michela Andreozzi