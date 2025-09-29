TGCom24
News Cinema

Una battaglia dopo l'altra è primo al boxoffice italiano del weekend, c'è un record personale per Paul Thomas Anderson

Domenico Misciagna
1

Mentre negli USA il regista Paul Thomas Anderson con Una battaglia dopo l'altra debutta per la prima volta nella sua carriera al primo posto, anche al botteghino italiano del weekend il suo film con Leonardo DiCaprio, Sean Penn e Benicio del Toro parte in vetta.

Una battaglia dopo l'altra è primo al boxoffice italiano del weekend, c'è un record personale per Paul Thomas Anderson

Una battaglia dopo l'altra, il nuovo film di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio, Sean Penn e Benicio del Toro, alla sua uscita conquista la vetta del boxoffice italiano del weekend, con 1.070.000 euro (fonte Cinetel). Il confronto a distanza (e per interposte persone) tra l'ex-rivoluzionario alla ricerca di sua figlia e un generale fascistoide è riuscito comunque anche a segnare un record personale per PTA: negli USA è l'esordio più remunerativo, avendo registrato nel primo fine settimana 22.400.000 dollari. Nel mondo siamo a quota 48.500.000, ma ne serviranno molti di più per andare in pari, perché il film ha un altro primato nella carriera del regista di Boogie Nights e Magnolia: stando a Variety è costato 130 milioni, una vera scommessa per la Warner Bros., che ha giocato un tale budget su un film autoriale e di certo "indipendente" nell'anima.

L'esordio al secondo posto non potrebbe avere un sapore più diverso: La Casa delle Bambole di Gabby - Il Film adatta per il cinema la popolare serie tv rivolta al pubblico più giovane, che è stato accompagnato in sala dai genitori, generando un incasso di 736.300 euro in quattro giorni. Secondo Variety il lungometraggio in tecnica mista è stato realizzato per una trentina di milioni di dollari: costo contenuto, ma il suo debutto mondiale sui 19.400.000 dollari non fa ben sperare per un recupero delle spese, anche se per la Universal e la DreamWorks Animation si trattava di investire in un marchio proficuo a prescindere.
Terza posizione per l'esordio di un nuovo documentario celebrativo dedicato al calcio napoletano: Ag4in - Il film del quarto scudetto del Napoli, prodotto naturalmente da Filmauro (De Laurentiis) e diretto da Giuseppe Marco Albano, distribuito nelle sale UCI, ha raccolto i suoi quasi 400.000 euro in cinque giorni, 620.000 nel weekend.
Altro debutto al quarto posto per La voce di Hind Rajab, Leone d'Argento Gran Premio della Giura all'ultimo Festival di Venezia: il lungometraggio di Kaouther Ben Hania ricostruisce una storia realmente accaduta nel gennaio 2024, quando i volontari della Mezzaluna Rossa a Gaza cercarono di salvare una bambina di 6 anni rimasta chiusa in un'auto, tra i combattimenti. La partenza è da 430.000 euro.
Cade dalla prima alla quinta posizione The Conjuring - Il rito finale: è difficile credere che la saga horror sia davvero al "rito finale", visto che per un budget sui 55 milioni di dollari (Variety) ha raccolto nel mondo ben 435.854.000 dollari. Da noi il totale veleggia sui 9.070.000 euro (327.500 nell'ultimo fine settimana): è il settimo film più visto dell'anno solare qui in Italia.

Il box office completo del weekend

Domenico Misciagna
  • Giornalista specializzato in audiovisivi
  • Autore di "La stirpe di Topolino"
