Un trailer assurdo per The Bubble, parodia dei blockbuster al tempo della pandemia, firmata Judd Apatow

The Bubble, girato per Netflix da Judd Apatow, ironizza sulla Hollywood che cerca di girare ugualmente i blockbuster durante il Covid: il teaser trailer non ha a che fare con la storia, ma è già in sé una parodia!

Uscirà il 1° aprile su Netflix ed è in fondo uno scherzo, come conferma il primo teaser trailer: la nuova commedia di Judd Apatow s'intitola The Bubble e racconta di un gruppo di attori costretto a girare un blockbuster hollywoodiano in una "bolla" appunto, conducendo una vita a porte chiusissime per evitare il contagio del Covid. Una situazione alienante, come tutti ben sappiamo. Quello che vedete in basso non è esattamente il trailer di The Bubble però...



The Bubble, la parodia di Hollywood ai tempi del Covid ideata da Judd Apatow

Invece del teaser di The Bubble di Judd Apatow, avete appena visto il teaser trailer immaginario di un blockbuster d'azione stile Jurassic World: Il dominio, intitolato "Cliff Beasts 6: The Battle For Everest". A parte lo scherzone, gli sventurari mebri della troupe protagonista della storia, "prigionieri" di un set mentre al di fuori impazza la pandemia, sono interpretati tra gli altri da Karen Gillan, David Duchovny, Keegan-Michael Key, Leslie Mann, Pedro Pascal e Rob Delaney. The Bubble, scritto da Apatow con Pam Brady, non va confuso col quasi omonimo Bubble, destinato sempre a Netflix: in quel caso parliamo di un anime decisamente non burlone! Guarda anche Bubble, lo spettacolare trailer dell'anime in arrivo su Netflix